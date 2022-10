SAIU! Auxílio Emergencial retroativo é liberado em outubro; veja como consultar

Auxílio Emergencial

Em síntese, é importante destacar que o Auxílio Emergencial foi pago para aproximadamente 70 milhões de cidadãos. Pelo menos essa é a projeção do Governo Federal. De acordo com o Palácio do Planalto, esse é o número de pessoas que de alguma forma usaram o dinheiro do benefício até este presente momento.

Contudo, é considerável destacar que esta conta do Governo leva em consideração não só as pessoas que receberam o dinheiro do projeto até aqui. Eles também colocam nesta equação as famílias destes brasileiros. Isso porque eles consideram que esses cidadãos que moram com os beneficiários também usaram a quantia.