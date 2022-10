SMTT articula mutirão de exames práticos para retirada de CNH em Penedo

Trabalho realizado em parceria com Detran Alagoas atende demanda da população

Secom PMP

Com a demanda crescente em Penedo de candidatos à obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e adição de categoria, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) articulou com o Departamento de Trânsito do Estado de Alagoas (Detran) um mutirão de exames práticos de direção.

Atualmente, o prazo de agendamento para realização das provas, que acontecem nas cidades de Arapiraca e Maceió, é de três meses.

Visando reduzir o tempo de espera pelo teste prático e proporcionar maior conforto aos condutores, as provas foram realizadas nesta quinta-feira, 06.

A pareceria entre SMTT Penedo e Detran Alagoas viabiluzou a realização de 96 exames da categoria B na Rua Castro Alves, área isolada e estruturada para as provas.

Candidatos de todos os Centros de Formação de Condutores (CFCs) do município de Penedo aproveitaram a oportunidade.

Por Janyelle Vieira – jornalista e social media Secom PMP