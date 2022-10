UFRB divulga edital para processo seletivo com 42 vagas para professores substitutos

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abrirá dentro de poucos dias as inscrições para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas para professores substitutos.

Os candidatos devem comprovar graduação de nível superior na área da educação e da disciplina que pretende atuar para concorrer a uma das vagas.

Os salários oferecidos pela UFRB – BA terá como base o padrão inicial da classe de carreira de Professor do Magistério Superior.

Vagas e unidades de atuação UFRB – BA

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia oferece, ao todo, 42 vagas divididas em diversas localidades/unidades, conforme segue abaixo:

Unidade: Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB) – Cruz das Almas/BA:

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas I: Ética e Legislação – 1 vaga;

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas II: Sociologia – 1 vaga;

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas III: Filosofia – 1 vaga;

Ciências Biológicas I: Biologia e Biofísica – 1 vaga;

Ciências Biológicas II: Anatomia Animal – 1 vaga;

Produção Animal – 1 vaga;

Recursos Florestais – 1 vaga.

Unidade: Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC) – Cruz das Almas/BA:

Matemática e Estatística – 1 vaga;

Física – 2 vagas;

Engenharia Civil – 1 vaga;

Sistemas Elétricos e Computacionais – 1 vaga;

Sistemas Mecânicos – 1 vaga.

Unidade: Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) – Cachoeira/BA:

Comunicação e Linguagens I: Publicidade – 1 vaga;

Comunicação e Linguagens II: Oficinas Orientadas – 1 vaga;

Sociedade, Cultura e Ensino de Ciências Sociais I: Ciência Política – 1 vaga;

Sociedade, Cultura e Ensino de Ciências Sociais II: Antropologia e Sociologia – 1 vaga.

Unidade: Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS) – Feira de Santana-BA:

Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial I – 1 vaga;

Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial II – 1 vaga;

Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial III – 1 vaga;

Ciências Exatas e Da Terra – 1 vaga;

Docência, práticas educativas, ensino e Educação do Campo – 1 vaga;

Engenharias – 1 vaga;

Humanidades e Letras: Língua Inglesa – 1 vaga.

Unidade: Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (CECULT) – Santo Amaro/BA:

Comunicação, Linguagens e Tecnologias – 1 vaga;

Linguagens e Expressões Artísticas – 1 vaga.

Unidade: Centro de Formação de Professores (CFP) – Amargosa/BA:

Docência, Saberes e Práticas Educativas I: Currículo e Didática – 1 vaga;

Docência, Saberes e Práticas Educativas II: Educação Infantil – 1 vaga;

Docência, Saberes e Práticas Educativas III: Educação de Jovens e Adultos – 1 vaga;

Humanidades, Letras e Artes: Libras – 2 vagas;

Cultura, Corpo e Educação – 1 vaga.

Unidade: Centro de Ciências da Saúde (CCS) – Santo Antônio de Jesus/BA:

Práticas do Cuidado em Saúde I: Enfermagem – 1 vaga;

Práticas do Cuidado em Saúde II: Medicina/Saúde Mental – 1 vaga;

Práticas do Cuidado em Saúde III: Medicina/Saúde da Família – 3 vagas;

Práticas do Cuidado em Saúde IV: Medicina/ Propedêutica Geral e Saúde da Pessoa Idosa – 1 vaga;

Saúde Coletiva I: Processos de Apropriação da Realidade – 2 vagas;

Saúde Coletiva II: Internato em Saúde Coletiva – 1 vaga;

Saúde Coletiva III: Nutrição – 1 vaga.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve ter nível superior.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Inscrições UFRB – BA

Os interessados em concorrer a uma das vagas da UFRB – BA devem realizar a inscrição entre os dias 28 de outubro de 2022 a 14 de novembro de 2022, diretamente pelo site da UFRB – BA.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da UFRB – BA entre os dias 28 de outubro de 2022 e 02 de novembro de 2022 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas processo seletivo UFRB – BA

O processo seletivo da UFRB – BA contará com analise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório, e prova didática.

A prova didática terá como objetivo avaliar o candidato quanto ao domínio do assunto, à capacidade de comunicação, de organização do pensamento e de planejamento, às estratégias de ensino utilizadas, ao domínio dos recursos didáticos utilizados e à apresentação da aula.

O resultado das analises de currículos está previsto para o dia 07 de dezembro de 2022 e a aplicação da prova didática está prevista para o dia 14 de dezembro de 2022.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do processo seletivo para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do concurso da UFRB.