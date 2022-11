Curso de Administração Hoteleira está com inscrições abertas em Penedo

Vagas são limitadas e inscrições estão abertas até a próxima quarta-feira (30). Aulas se estendem até o dia 19 de dezembro

Assessoria Setur Penedo

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Turismo, em parceria com a empresa Cerqueira e Mendonça, abriu vagas para o curso de Administração Hoteleira. As inscrições vão até o dia 30 de novembro, e a capacitação se estende até o dia 19 de dezembro.

O curso de Administração Hoteleira é destinado para qualquer pessoa interessada na área, mas é recomendado, principalmente, para empresários que atuam nos meios de hospedagem da cidade de Penedo.

O curso terá carga horária de 60 horas e será ministrado por Alba Cerqueira, profissional formada em Hotelaria, e dentre os temas abordados estão Hotelaria, O Papel do Administrador, Planejamento e Diagnóstico, Marketing, Segmentação do Mercado, Plano de Ação, Recursos Humanos, Hospedagem, Governança e muito mais.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo, a realização de uma capacitação como essa é de extrema importância e influencia diretamente no desenvolvimento e fortalecimento da rede turística da cidade de Penedo.

“Quando proporcionamos a chance de atualização e capacitação para os nossos profissionais, o setor turístico avança, isso é inevitável. Vamos sempre continuar executando ações como essa, pois a rede turística precisa ser cada vez mais fortalecida, além de que é uma das responsáveis pela geração de emprego e renda no município”, explicou o gestor da SETUR.

As inscrições podem ser feitas através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf67rs7w_tpkgFLAlfoi7h4X5Eo0F_CH9NflMrr-MEPcuKO1g/viewform?pli=1, ou na sede da Secretaria de Turismo, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, Nº 56, ao lado do Colégio Imaculada.

Vale lembrar que, para se inscrever, os empresários devem apresentar documento de identificação com foto. E no caso de estudantes, documento de identificação com foto e comprovante de escolaridade. A SETUR entrará em contato com todos os selecionados.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo