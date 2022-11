Governo Ronaldo Lopes investe em obras que melhoram qualidade de vida dos penedenses

Trabalho executado por meio da Secretaria de Serviços Públicos

Secom PMP

Angela Ferreira da Silva varre o trecho pavimentado da Rua Professor Américo Pereira, mais conhecida como Baixa da Cachorrinha, com um sorriso no rosto. “Agora ficou chique!”, afirma a moradora de uma das localidades beneficiadas com obras do governo Ronaldo Lopes.

A satisfação vem com o fim da lama no inverno e da poeira do verão, situações resolvidas com a pavimentação em concreto da via pública que ganhou meio-fio e calçada.

O trabalho concluído no bairro Castro Alves é feito por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), pasta administrada pelo engenheiro Ivo Costa.

Acompanhado pela equipe da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Penedo, Ivo visitou algumas localidades com serviços concluídos e outras em obras que melhoram a qualidade de vida da população.

Na Baixa da Cachorrinha, Zé do Miguel destaca a atenção do Prefeito Ronaldo Lopes aos reclames dos moradores e propõe até mudar o nome popular para Passarela da Cachorrinha devido aos benefícios gerados com o avanço do Programa Meu Bairro Melhor.

Criado por Ronaldo Lopes, o programa até de forma simultânea, solucionando problemas pontuais e atendendo apelos da população, a exemplo da ‘nova’ rua Agobar Canuto, também situada no Castro Alves.

A mesma alegria se encontra na Vila Santa Clara, onde o investimento em pavimentação está realizando um sonho antigo dos moradores. Solange Santos acompanha a execução do serviço diante de sua casa.

“Eu fico muito feliz em ver essa maravilha, esse prefeito é uma pessoa abençoada”, disse ela sobre Ronaldo Lopes, citado em todas as localidades como o gestor que está realizando o que se cobrou durante muito tempo.

A previsão é concluir a pavimentação com placas de concreto armado até o final de novembro, um dos canteiros de obras que também acontecem na Rua dos Jardins, onde trabalhadores recompõem os danos causados pelas chuvas e fazem o que se esperava há muito tempo: concluir toda a rua com paralelepípedos.

A obra motiva até os moradores a melhorarem suas casas. É o que Francisco Caldas de Assis faz no imóvel que finalmente está em obras porque, finalmente, a rua onde mora terpa condições de tráfego em qualquer época do ano.

No bairro Santa Luzia, as equipes trabalham próximas nas imediações do posto de saúde do Gabriel, uma recuperando a galeria danificada pelas chuvas e a outra dando uma ‘nova cara’ para os moradores da travessa próxima da unidade de saúde que alcançou os melhores índices do programa Previne Brasil em Penedo.

Trabalhando com recursos próprios do município ou em parceria com o Governo de Alagoas, por meio dos programas Vida Nova em Sua Casa ou Vida Nova nas Grotas, Ronaldo Lopes cumpre seu compromisso com a população menos favorecida e faz de Penedo uma cidade cada vez melhor de ser viver.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte