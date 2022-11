Jogos Estudantis de Penedo começam na próxima sexta-feira, 11

Unidades de ensino das redes públicas e particular participam das competições que também incluem IFAL, UFAL e uma escola do município de Igreja Nova

Secom PMP

A maior competição esportiva entre escolas públicas e privadas de Penedo começa na próxima sexta-feira, 11 de novembro, com a participação de estudantes do Instituto Federal de Alagoas (IFAL), Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e da Escola Estadual Pedro Reys, do município de Igreja Nova.

Realizado pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES) da Prefeitura de Penedo, os Jogos Estudantis 2022 têm as disputas concentradas no Complexo Esportivo e Educacional Governador Moacir Andrade, o antigo Ginásio do Sesi.

A abertura acontece ás 15 horas da sexta, 11, com o desfile das equipes que irão disputar as competições nas categorias, infantil, mirim, juvenil e adulto masculino e feminino nas modalidades futsal, vôlei, futevôlei, handball e vôlei de areia.

A competição conhecida como Jogos da Primavera será realizada até o dia 02 de dezembro. Confira todos os jogos na tabela abaixo.

TABELA GERAL DOS JOGOS ESTUDANTIS 2022