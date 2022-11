Penedo Luz 2022 tem Papai Noel, decoração natalina, shows e Festival de Coros

Programação aberta ao público começa no dia 02 de dezembro

Secom PMP

O mês de dezembro reserva muita diversão, encanto e alegria para a população penedense e turistas. A partir do próximo dia 02, a cidade ganha a programação diversificada do Penedo Luz, mais um evento realizado pelo governo Ronaldo Lopes.

Com a decoração natalina embelezando ainda mais os cartões postais da cidade histórica, a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) organiza uma série de shows e apresentações culturais, com destaque para artistas locais.

“Nosso Centro Histórico já está ficando iluminado e estamos trazendo novos elementos que realçam as belezas naturais de Penedo e de todo o seu patrimônio”, destaca Aliny Costa Bezerra, Secretária Municipal de Cultura da Prefeitura de Penedo.

Bandas, grupos culturais, artistas da cidade e convidados estarão durante o Penedo Luz se apresentando, seguindo o calendário da programação que leva música ao vivo para as praças 12 de Abril, Barão de Penedo, Jácome Calheiros e orla do Barro Vermelho.

Já no Largo da Igreja São Gonçalo, o Festival de Coros acontece nos dias 09 e 10, com a participação de grupos de canto coral de Alagoas e de outros estados, com destaque para o Imperial Coro de Penedo.

E das sacadas do Theatro Sete de Setembro, saxofonistas penedenses mostram seu talento durante a semana que antecede a data natalina, sempre no horário entre 17 e 18 horas.

“O Penedo Luz foi pensado para agradar todas as idades, com todos os gêneros musicais, valorizando especialmente nossos artistas. É com muito orgulho que apresentamos esse projeto incrível, que traz beleza e alegria para população da nossa cidade e visitantes. Participem, vamos juntos ajudar Penedo a continuar sendo uma das cidades mais admiradas de Alagoas por sua cultura”, convida Aliny Costa.