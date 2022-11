Prefeitura de Penedo amplia canais de comunicação e lança podcast

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo lança mais uma plataforma de comunicação: o podcast “PENEDO POD”. Tendência recente das mídias, o formato foi agregado aos canais da Secretaria Municipal da Comunicação (Secom).

O objetivo é amplificar a divulgação institucional do governo Ronaldo Lopes, ao tempo em que amplia o diálogo com a população penedense de forma mais descontraída, seguindo o formato dos podcasts.

Segundo o Secretário de Comunicação da Prefeitura de Penedo, Kim Emmanuel, o objetivo do PENEDO POD “é criar mais um canal de comunicação, tendo em vista que o podcast é um dos meios mais usados atualmente. Com isso, nós vamos chegar em mais pessoas, para que elas possam acompanhar as ações realizadas, e a população possa ter uma interação maior com a prefeitura”.

O podcast é um conteúdo digital disponibilizado na internet que qualquer pessoa pode acompanhar ao vivo ou acessar, quando quiser, no perfil oficial da Prefeitura de Penedo no YouTube e no Instagram.

E a primeira edição do PENEDO POD será realizada com o Prefeito Ronaldo Lopes, anunciando a programação artística dos festejos do Bom Jesus dos Navegantes 2023, em data a ser confirmada.

Texto Fagner Honorato