Prefeitura de Penedo lança cadastro online para prestadores de serviço e fornecedores

Secom PMP

O governo Ronaldo Lopes facilita a inclusão de prestadores de serviços e fornecedores da Prefeitura de Penedo por meio de cadastro online, seja qual for o porte da empresa, inclusive as que não têm nenhum tipo de contrato com a administração do município,

A inovação tecnológica é mais um avanço no processo de modernização da máquina pública, seguindo a normas que regulamenta as licitações e as compras públicas, assegurando mais transparência, competitividade nos certames e nos credenciamentos realizados pela Prefeitura de Penedo.

“Com um bom cadastro de fornecedores, a gestão tem mais celeridade na hora de executar um processo de cotação de preços. Muitas vezes perdemos muito tempo, pesquisando por empresas para prestarem determinados tipos de serviços ou fornecerem produtos”, explica Sara Lisboa, Superintendente de Compras e Licitações da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ).

A partir dos dados registrados no cadastro pela empresa, a SEMFAZ também poderá enviar informações relacionadas à participação nos processos do município.

“Por diversas vezes, não conseguimos número adequado de orçamentos para comparar preços e fechar os melhores negócios. Com a ampliação dos fornecedores no nosso cadastro, passamos a ser mais eficientes, ganhando tempo nos processos de compra”, conclui Sara Lisboa.

Clique aqui para se cadastrar