Prefeitura de Penedo leva campanha Novembro Azul para toda rede básica

Campanha intensifica o combate ao câncer de próstata

A campanha que intensifica o combate ao câncer de próstata entre brasileiros tem ações da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo programadas para acontecer nas unidades da rede de atenção básica, da cidade e da zona rural.

Os cuidados com a saúde do homem penedense incluem consulta médica com realização do exame PSG, utilizado no diagnóstico do câncer de próstata, e a realização de testes rápidos de HIV, hepatite e glicemia, atualização das vacinas assim como aferição de pressão arterial.

As equipes da Secretaria de Saúde de Penedo promovem ainda rodas de conversa e atendimento na área de saúde bucal.

Confira a programação:

22/11- Oiteiro/ Raimundinho 09/Ponta Mofina/Raimundinho 08/José Edileno/Anexo Marituba do Peixe

23/11- Vila Matias/ Centro

24/11-Rosete/Capela/Tabuleiro dos Negros/Santo Antônio/São José/Cohab/Santa Margarida

25/11- Vitória/Gabriel 05/Cooperativa/Sesi

28/11- Cooperativa II

29/11- Gabriel 04

