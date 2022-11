Professora da Semed Penedo é premiada com projeto de educação ambiental

Jyulian Selle ficou entre as três primeiras selecionadas de 22 escolas participantes

Secom PMP

A professora Jyulian Selle de Sousa Alves, 27 anos, trabalha na Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo e foi premiada em concurso realizado pela Braskem que envolveu 17 escolas públicas de Alagoas e Sergipe.

Formada em Ciências Biológicas pela Ufal, Jyulian Sele leciona na EMEB Barão de Penedo e na EMEB Hanna Bertholet, uma das unidades incluídas no 1° Concurso de Sequências Didáticas de Educação Ambiental do Programa de Relacionamento Comunitário da Braskem.

“O meu projeto foi sobre coleta seletiva de lixo para instruir estudantes sobre como utilizar as lixeiras. Eu crie a sequência didática utilizando material lúdico, reproduzindo as lixeiras com cartolina colorida e o lixo, tudo em miniatura, para que eles pudessem colocar cada tipo de material descartado na lixeira correta”, explica a professora da Semed Penedo.

Jyulian ganhou um tablet por seu projeto, mais uma ferramenta de trabalho para a docente conectada com o universo digital.

Além de utilizar um dos 600 computadores fornecidos pelo governo Ronaldo Lopes para professores de toda a rede da Semed, ela criou um perfil no Instagram (@bio_educadora) para compartilhar material das aulas especiais e ampliar a interação com estudantes do 6º ao 9 º ano que também têm acesso à informática por meio dos 1.900 chromebooks adquiridos para uso na sala de aula.

“Eu incluí um link no drive para todas as turmas terem acesso aos material e também posso disponibilizar as sequências didáticas para professores das outras escolas d”, frisa Jyulian Selle, chamada por seus alunos e alunas de professora Júlia ou professora Selle, feliz com a conquista em seu primeiro ano de magistério na Semed.

O concurso realizado pela Braskem premiou três trabalhos, com todos os inscritos acompanhados desde o princípio, de forma online. A capacitação ocorreu entre os meses de maio e agosto, com cada professor apresentado o que desenvolveu na sala de aula em outubro e resultado divulgado este mês.

A iniciativa da Braskem foi direcionada aos municípios situados na área de abrangência do etenoduto da empresa petroquímica que atravessa Bahia, Sergipe e Alagoas.

“A competição foi uma oportunidade de promover espaços para a reflexão sobre a educação ambiental, por meio de ferramentas concebidas por docentes e que podem ser utilizadas no trabalho diário em sala de aula, seguindo as orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, informa a Braskem por meio de sua assessoria de imprensa.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP