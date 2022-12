Adeptos de religiões de Matriz Africana saúdam Iemanjá e Oxum no mês de dezembro

No dia 08 de dezembro quando católicos celebram Nossa Senhora da Conceição, filhos, mães e pais de santo vão as praias e rios para saudar Iemanjá e Oxum. Às margens do Rio São Francisco e nas praias do Litoral Sul de Alagoas, pudemos ver diversas manifestações religiosas, sendo nas ocasiões entregues diversas oferendas como flores, perfumes e frutas ao som de cânticos entoados pelos participantes.

Iemanjá é um orixá (divindade africana) feminino das religiões Candomblé e Umbanda. O seu nome tem origem nos termos do idioma Iorubá (língua nígero-congolesa) “Yèyé omo ejá”, que significam “mãe cujos filhos são como peixes”. É considerada a mãe de todos os adultos e a mãe dos orixás.

Já a orixá Oxum é considerada a rainha da água doce, dona dos rios e cachoeiras, cultuada no candomblé e também na umbanda, religiões de origem africana. Oxum é a segunda esposa de Xangô e representa a sabedoria e o poder feminino. Além disso, é vista como deusa do ouro e do jogo de búzios.

Para a adepta de matriz africana, Andreia Nascimento, o momento é de referenciar as duas orixás que tem milhares de filhos e filhas espalhados por todo o mundo. “Somos um povo feliz que mantém a tradição dos nossos ancestrais, fortalecendo a crença em nossos orixás, derrubando barreiras e vencendo o preconceito”, enfatizou Andreia.