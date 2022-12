Aerton Reis, candidato à presidência do Sport Club Penedense, anuncia interesse e acerto com GiraBank e Maia Produções, como novos patrocinadores

GiraBank (Banco Digital) e Maia Produções (Agência e Produtora), empresas fundadas pelo Influenciador Penedense Carlinhos Maia, anuncia interesse em patrocinar o Glorioso Penedense, depois da confirmação da candidatura.

Mariana Tavares, Manager do Grupo Maia, afirma que o patrocínio será firmado com a vitória da Chapa 02, presidida por Aerton Reis.

A Administradora, ver com bons olhos essa parceria. ” Estamos muito satisfeitos e seguros em firmar essa futura parceria, por conhecer o trabalho do Aerton, temos a certeza de que será de muitas conquistas. Presenciei na minha infância o amor do meu Pai pelo Clube Penedense, fico muito feliz.”

Aerton que é atualmente Vice Presidente do Penedense e faz parte da equipe de sucesso do influenciador, não está medindo esforços afim de consolidar uma base sólida para os jovens atletas do clube.

” É gratificante o reconhecimento do grupo de um dos maiores influenciadores do mundo. Saber que tenho respeito e confiança destas e outras grandes empresas, me faz ter a certeza de que estou no caminho certo, e isso irá contribuir bastante para nosso Penedense, pensando em fortalecer nossa base.”

As eleições acontecem nesta quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2022.

Por: Assessoria