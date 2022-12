Camarote para shows da Festa de Bom Jesus de Penedo 2023 já está com venda disponível

Nos primeiros dias a comercialização será com preço promocional

SECOM/PMP

A empresa vencedora da licitação sobre os direitos de comercialização do espaço público da Festa do Bom Jesus dos Navegantes 2023, em Penedo, anunciou nesta segunda-feira, 05, o início das vendas do camarote que será instalado na arena da programação artística.

Os interessados podem comprar tanto pela internet, como também na loja South Modas Feminina, localizada no Centro Histórico de Penedo, a partir da tarde de hoje.

O preço promocional, que irá durar em torno de 5 a 8 dias, está da seguinte forma:



R$122,00 – para um dia de evento

R$296,00 – para os três dias do evento (casadinha)

Se optar por adquirir pela internet, será acrescido o valor da taxa de comodidade (site). E para comprar, basta acessar o site Ingressos e Pulseiras e fazer um cadastro para realizar a compra.

O site só permite adquirir dois ingressos por cadastro, ou seja, pode-se comprar 3 acessos (por dia) para até duas pessoas em todos ou 2 casadinhas que irão valer pelos três dias do evento.