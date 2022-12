Concursos RJ: servidores terão reajuste salarial em 2023; confira decisão

Em 2023, o Rio de Janeiro anuncia que estão previstas oportunidades por meio dos concursos RJ. Além disso, Cláudio Castro, governador do estado, afirmou que os servidores terão reajuste salarial no próximo ano.

A decisão está fundamentada com base na lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado (Alerj). Com isso, o salário será reajustado a partir de fevereiro de 2023, levando em conta os vencimentos de janeiro do mesmo ano.

Sobre o assunto, o governador Cláudio disse: “Toda vez que o Estado não faz a recomposição salarial, na prática há uma redução no salário do servidor, porque houve inflação em todos os itens. Essa recomposição é fundamental para manter o poder de compra dele. O servidor é muito importante para o governo e para a economia do Rio de Janeiro”.

O percentual de aumento leva em conta o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado entre dezembro de 2021 e novembro de 2022, que chegou a 5,9%.

Os grupos que estão inclusos no reajuste são servidores ativos, inativos, além de pensionistas. Ao todo serão 384 mil contas. Vale lembrar que desde 2014 não havia reajuste salarial, contudo, este é o segundo ano consecutivo para tal ação.

Sobre os reajustes, o governador do RJ ainda deixou claro: “A garantia da recomposição salarial e todos os avanços que estamos conseguindo tirar do papel devem-se ao resultado de uma gestão responsável das finanças públicas. Além de diminuirmos gastos, houve muito incentivo na economia. Com uma gestão fiscal responsável, conseguimos conceder esse aumento pelo segundo ano consecutivo”.

Concursos RJ para educação e saúde

O estado tem previsão de vagas e contratações para a educação e saúde. Mesmo o Rio de Janeiro estando em Regime de Recuperação Fiscal (RRF), Castro afirma que mais áreas serão contempladas, levando em conta a necessidade de recomposição do quadro de servidores. Os demais concursos RJ previstos são: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Agências Reguladoras.

No que se refere às novas seleções, o governador afirma: “Vamos garantir que, mesmo com a adesão ao Plano de Recuperação Fiscal, possamos abrir novas seleções públicas, desde que sejam previstas no documento homologado ou que sejam apresentados previamente ao Conselho de Supervisão mecanismos de compensação financeira para o aumento da despesa, seja pela redução de outros gastos ou pelo aumento de receitas”.

Contudo, o estado já tem certames com os preparativos avançados, como por exemplo, o de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Com a escolha da banca em andamento, espera-se que o edital seja liberado ainda em 2022.