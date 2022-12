O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), anuncia as 14 startups finalistas do Cacau Conecta Agtechs 2022, definidas na última sexta-feira (2).

Empreendedorismo rural: startups finalistas do Cacau Conecta Agtechs 2022 são anunciadas pelo Mapa

De acordo com a divulgação oficial, a iniciativa reúne produtores rurais, academia e instituições públicas para definir os gargalos da cadeia produtiva do cacau, em busca de soluções inovadoras para saná-los, criando um ambiente de negócios, networking e troca de experiências. Outro objetivo é fomentar o empreendedorismo tecnológico no setor agropecuário, seguindo a tendência mundial de inovação aberta.

Segundo destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), foram 46 agtechs inscritas em três áreas de interesse: produção, qualidade (ambas com 17 inscritas) e foodtechs, com 12 inscritas.

Sobre a seleção

A seleção das finalistas foi feita por uma comissão julgadora, que analisou as informações apresentadas por cada empresa a respeito de sua solução, atribuindo pontuação a cada quesito: nível de relevância do(s) problema(s) e solução(s) propostos, nível de usabilidade/aplicabilidade da solução, grau de inovação e experiência da startup em inovação e implementação das soluções para as cadeias produtivas do agro, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Confira abaixo as finalistas:

Produção

Gestão da lavoura:

AgTrace

Elysios

Ignitia

Contagem de bilros e frutos:

Iamazon Sustentabilidade

Nougenic Intelligence, Technology & Solution s/s Ltda.

Qualidade

Melhoria da qualidade das amêndoas:

Amazon Black Gold

M2D1 Biossegurança

SEER Tecnologia – Soluções em Engenharia & Energias Renováveis

Classificação de amêndoas:

Centro de Inovação do Cacau

Cocoa Sense

t – Bit

Foodtechs

Cacaus Biocosméticos

Cacauway

daNatureza Produtos Biodegradáveis

Soluções devem ser apresentadas pelas startups

As finalistas deverão apresentar as soluções em pitches a uma nova comissão julgadora, composta por investidores e especialistas, em evento online. destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Categorias

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), serão cinco vencedoras, uma em cada categoria, que serão anunciadas e premiadas durante o maior evento de cacau da América Latina, o Chocolat Festival 2022, em São Paulo, entre os dias 16 a 18 de dezembro.

Estímulo ao agronegócio

O prêmio de R$ 80 mil será distribuído entre as cinco empresas vencedoras, de acordo com informações oficiais. Esse tipo de ação é muito importante para incentivar o empreendedorismo na agricultura.

Visto que o agronegócio impacta diretamente a economia nacional. Sendo assim, o empreendedorismo rural deve ser incentivado, tal como ocorre através de diversas políticas públicas no empreendedorismo urbano.