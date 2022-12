IFB abre matrículas para o Processo Seletivo 2023 via notas do Enem

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023 para ingresso nos cursos de graduação. A seleção visa o ingresso de novos alunos no primeiro semestre letivo de 2023.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 19 de janeiro de 2023. Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas via Internet, exclusivamente por meio do site do IFB. A inscrição e todas as etapas do processo seletivo serão gratuitas.

Seleção via notas do Enem

Ainda conforme o edital, a classificação dos inscritos será feita exclusivamente por meio do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, poderão participar da seleção os estudantes que tenham feito as provas das edições do Enem aceitas pelo IFB. O Instituto vai aceitar as notas de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022.

A oferta total do Instituto é de 310 vagas para ingresso em cursos superiores. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI’s). O processo conta com banca de heteroidentificação.

São oferecidas vagas para os cursos de Tecnologia em Gestão Pública, Sistemas para Internet, Eventos e Licenciatura em Dança. As aulas são presenciais e realizadas no IFB Campus Brasília, localizado na Asa Norte.

A publicação do resultado final do Processo Seletivo, com a convocação para matrícula em 1ª chamada, está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023. Os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar as matrículas on-line, nos dias 15, 16 e 17 seguintes.

Acesse o site do IFB para mais informações.

