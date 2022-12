Linhas de ônibus serão reforçadas durante Trakto Show Penedo, com mudança de ponto do comércio para Escola Gabino Besouro

Assessoria Setur Penedo

Neste final de semana, a cidade de Penedo será palco do Trakto Show Penedo, um dos maiores eventos de inovação, tecnologia, marketing e empreendedorismo digital do Nordeste.

E para melhor atender a população, a Prefeitura de Penedo, através da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), reforçou as linhas de ônibus que circulam na cidade no sábado, 03, e no domingo, 04.

Em função da estrutura que será montada em toda a extensão da Avenida Floriano Peixoto e da realização de shows musicais na Praça 12 de Abril, é necessário alterar o ponto de embarque e desembarque de passageiros do comércio para a Escola Estadual Gabino Besouro.

Os horários do transporte coletivo também foram alterados. No sábado (03), das 6h às 14h, funcionam em horário habitual. Já a partir das 14h, passarão a circular de 30 em 30 minutos. No domingo (04), os ônibus rodam em intervalos menores de tempo, mantido o sistema circular.

Como as áreas de estacionamento serão interditadas, a SMTT orienta a população para utilizar, além dos ônibus, o sistema de transporte alternativo, como táxis, mototáxis e carros por aplicativo.