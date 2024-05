Cameron Brink mostra seus passos de dança em novo vídeo do TikTok com companheiros de equipe do LA Sparks

Cameron Brink esteve em uma trajetória ascendente durante quase toda a sua carreira no basquete. Uma carreira universitária superimpressionante culminou no Faíscas de Los Angeles elaborando seu 2º lugar geral no Rascunho WNBA 2024.

Cameron Brink mostra seus passos de dança no novo vídeo do TikTok com companheiros de equipe do LA Sparks

E parece que Brink rapidamente se acostumou com seus companheiros de equipe, já que recentemente postou um vídeo do TikTok dançando com Rae Burrellum atacante para o Sparks.

Os dois pareciam estar aproveitando a vida enquanto faziam o vídeo, embora Burrell quisesse refazê-lo porque ela “estraguei a última parte“. Ela com certeza terá muito mais chances de fazer vídeos com Brink nos próximos anos.

Burrell começou apenas três jogos em 2023, mas foi a nona escolha geral na temporada anterior. Com Rickea Jackson agora no time como novato, Burrell provavelmente ficará no banco este ano.

Brink deve ser titular desde o primeiro dia, dado seu elevado status de draft. Os Sparks pretendem voltar ao Finais da WNBA pela primeira vez desde 2017.