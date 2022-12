Nubank lança OPORTUNIDADE incrível para quem usa o roxinho

A fim de manter e conseguir mais clientes, o Nubank busca sempre trazer novidades no aplicativo, inclusive com relação ao seu o cartão de crédito, o famoso roxinho. Recentemente, a fintech anunciou uma promoção que concede até R$ 1.500 de cashback em compra realizadas no site da Shopee.

O consumidor interessado deve ativar a promoção no aplicativo do banco digital e acessar o site ou aplicativo do comércio digital para fazer suas compras com o cartão de crédito do Nubank. Confira mais detalhes a seguir.

Veja como acumular até R$ 1,5 mil

Como dito anteriormente, o cliente interessado em obter o dinheiro de volta em suas compras precisam ativar o cashback no shopping do aplicativo do Nubank. Desse modo, o valor a ser devolvido ao cliente dependerá do total da compra, sem incluir o frete.

Nesse sentido, em uma compra de R$ 100, por exemplo, o cashback corresponderá a 5% sobre a quantia. Assim, realizada a compra, o prazo para a devolução do dinheiro será de até 90 dias. Depois que o valor cai, pode ser usado como o cliente quiser.

Abaixo, veja como ativar o recurso:

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique em “Shopping”, na tela inicial; Feito isto, selecione a oferta da Shopee; Leia as informações que aparecerão na tela e clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Na sequência, o cashback já será ativado; Por fim, basta acessar o site ou aplicativo da Shopee para ver todas as promoções que dão acesso ao cashback.

Contudo, é importante ressaltar que para garantir o benefício do cashback, a pessoa precisa começar e finalizar a compra na mesma sessão. Ou seja, assim que acessar o site ou app da Shopee, é preciso colocar os produtos no carrinho e encerrar a compra.

Como solicitar o cartão de crédito Nubank?

O interessado pode solicitar o roxinho de duas formas: a primeira pelo navegador e a segunda pelo aplicativo. Veja como realizar o procedimento a seguir:

Solicitação pelo navegador

Insira o endereço: “nubank.com.br/cartao” (sem aspas) na aba de pesquisa do navegador; Informe o seu CPF e clique em “Continuar”; Digite seu nome completo e e-mail; Selecione se você quer apenas o cartão de crédito ou ele junto da NuConta; Marque a caixa concordando com a política de privacidade da empresa; Finalize clicando em “Enviar”.

Solicitação pelo aplicativo

Instale o aplicativo em seu celular Android ou iOS; Já na plataforma, clique em “Começar”; Insira seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail) e vá em “Continuar”; Por fim, após preencher todos os dados, toque em “Aceitar e continuar” para concordar com a política de privacidade da empresa.