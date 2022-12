Penedo Luz apresenta Concerto de Natal com Orquestra Filarmônica de Alagoas

Secom PMP

A programação do Penedo Luz apresenta mais uma atração gratuita para a população de Penedo e visitantes. Na noite de quarta-feira, 21, a Orquestra Filarmônica de Alagoas faz o Concerto de Natal na catedral diocesana, localizada em frente da Praça Barão de Penedo.

O espetáculo aberto ao público tem direção artística e regência do maestro Luiz Martins, com destaque para a professora de canto e solista do concerto Elisângela Leandro.

A Orquestra Filarmônica de Alagoas trouxe, em julho deste ano, o Concerto Estrela Radiosa para o Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto.

As apresentações são fruto da parceria entre o Governo de Alagoas, por meio do Instituo de Meio Ambiente (IMA), e a Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).