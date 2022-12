Penedo recebe prêmio do Ministério da Saúde pelos ótimos resultados no Previne Brasil

Assessoria SEMS

Nos dias 15 e 16 de dezembro, Penedo foi destaque em evento do Ministério da Saúde, em Brasília, que premiou os 40 melhores municípios no desempenho do programa Previne Brasil, sendo o nosso o terceiro do país na classificação das cidades de médio porte.

O Seminário Nacional de Qualificação do Desempenho na APS: Boas Práticas de Gestão no Âmbito do Programa Previne Brasil contou com a presença da secretária interina da saúde de Penedo, Waninna Mendonça; e da diretora de Atenção Primária da SEMS, Monike Souza Nunes Damasceno; além de diversas autoridades em saúde pública.

O evento foi realizado com o objetivo de reconhecer e premiar as boas práticas dos municípios, destacando a importância das trocas de experiências exitosas entre os federados, buscando melhorias e alcance das metas do Previne Brasil.

O Previne Brasil impactou Penedo com o aumento da resolubilidade, mais coordenação e longevidade do cuidado e também no incentivo ao trabalho integrado e multiprofissional. Além do foco em capacitar os agentes de saúde para melhor atender a população.

“Através do Previne Brasil, nós começamos a conhecer pessoas e não apenas números. As equipes de trabalho passam para a coordenação, de forma mais rápida, quais são as necessidades. Como é o caso das gestantes, as equipes passam o que elas estão precisando, além do pré-natal. E com o Previne vimos mais além. Não ficou só nas seis consultas do pré-natal, nos exames de sífilis e HIV, mas a saúde por completo das nossas gestantes”, disse Monike.

No último quadrimestre de 2022, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) registrou 70 pré-natais, 94 exames de sífilis e HIV em gestantes, além de uma cobertura de 98% na saúde dessas gestantes.

A secretária de saúde, Waninna Mendonça, recebeu o prêmio em nome da SEMS Penedo e destacou o excelente trabalho realizado pelos profissionais da pasta.

“Para mim é uma honra estar aqui e receber este prêmio, pois sei do trabalho árduo e contínuo que os profissionais da saúde desempenham, dia a dia, para atender a população com qualidade e humanização. Sei ainda que temos alguns entraves, mas temos os melhores profissionais na atenção primária ao nosso lado e um prefeito atuante e defensor do SUS, e não mediremos esforços para avançar ainda mais na saúde pública de nosso município”, declarou a Waninna.

