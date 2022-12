Prefeitura de Arabutã – SC promove Processo seletivo na área da saúde

Em Santa Catarina, a Prefeitura de Arabutã faz saber aos interessados abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível técnico e superior na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Farmacêutico (1 vaga); Técnico Enfermagem (1 vaga); e Psicóloga CRAS (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.101,62 a R$ 5.414,78 ao mês.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 9 de janeiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Amauc ou da Prefeitura. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de janeiro de 2023.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Auxiliar de Enfermagem: Executar serviços de auxiliar de enfermagem, junto às unidades municipais de saúde, no desenvolvimento de programas, projetos, ações e atividades de saúde, especialmente de atenção básica, de vigilância e controle epidemiológico e nas ações de prevenção às epidemiologias; os profissionais de medicina e de enfermagem, inclusive os de odontologia, na execução dos serviços de saúde pública; entre outras atividades.

Farmacêutico: Exercer as atribuições inerentes à formação técnica-profissional, junto às unidades municipais de saúde, especialmente na assistência técnica para a guarda, manuseio, manipulação e utilização de fármacos e medicamentos, nos termos da legislação e normas operacionais pertinentes; orientação sobre o manuseio, manipulação, estocagem e entrega de medicamentos à população, conforme for determinado pelos médicos do Município; entre outras atividades.

Psicólogo: Execução de serviços segundo a especialidade profissional, junto às unidades municipais de saúde e na formulação e execução dos programas de saúde do Município, ou em que o Município seja partícipe; integrar equipe multidisciplinar de profissionais de saúde, para melhor atendimento às demandas por sérvios de saúde pública; executar outras atividades e serviços, entre outras atividades.

EDITAL nº 002/2022

