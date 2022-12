Prefeitura de Penedo entrega certificado para concluintes de cursos no setor turístico

Cursos gratuitos foram promovidos em parceria com o Sindh Alagoas

Em solenidade realizada no Theatro Sete de Setembro, Centro Histórico de Penedo, mais de 170 certificados foram entregues aos participantes do projeto de capacitação para o setor turístico.

Os cursos ofertados por meio do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Alagoas (Sindh-AL) atendem solicitação da Prefeitura de Penedo, ação que envolve a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin) e Secretaria Municipal de Turismo (Setur).

Os concluintes aprenderam na sala de aula e na prática Noções Básicas de Camareira, de Recepção, de Garçom, de Serviços Gerais, de Boas Práticas no Serviço de Alimentação, além de Atendimento ao Cliente, Primeiro Socorros e Combate a Incêndio e Oficina de Inclusão no Mercado de Trabalho.

As oportunidades de aprendizado foram destacadas pelo Vice-Prefeito de Penedo. “O compromisso da nossa gestão para com as pessoas, com os jovens, com o povo de nossa cidade viabilizou a gratuidade dos cursos realizados em parceria com o Sindhal”, afirmou João Lucas, enaltecendo a conquista de conhecimento.

“Isso é algo que você não perde e tenho certeza que todos adquiriram muita informação durante esses cursos”, frisou João Lucas na solenidade realizada na noite de terça, 13.

Para Pedro Queiroz, secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria, é preciso investir na capacitação de pessoas, para que Penedo possa receber mais pessoas.

“Nós ficamos muito felizes, pois, para ocupar os postos disponíveis no mercado de trabalho, é necessário oferecer capacitação. E é justamente isso que a gestão Crescendo com o Seu Povo está fazendo, levando conhecimento para a população”, disse o gestor da Sedecin.

“A entrega dos certificados só firma o compromisso da Prefeitura de Penedo, que é de fortalecer e desenvolver cada vez mais a rede turística local. Quando temos mão de obra qualificada, o setor turístico ganha força e gera cada vez mais emprego e renda”, disse Maik Vieira, diretor de Turismo da Setur.

A Escola Municipal do Governo e a Secretaria do Governo do Estado de Alagoas também apoiaram o projeto.

