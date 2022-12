Prefeitura de Penedo já atingiu todas as metas para 2023 do Selo Unicef

Secom PMP

A assistente social Darlene Nonato, articuladora do Selo Unicef em Penedo, e a psicóloga do Selo Unicef Valéria Brandão reuniram-se nesta terça, 06, apresentaram o Plano Municipal da Primeira Infância ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

“Apresentarmos todas as metas que Penedo precisava cumprir para 2023 e já conseguiu atingir no início de dezembro deste ano. Vamos seguir avançando. O Selo Unicef significa que o adolescente está sendo cuidado na cidade de Penedo.” ressalta Darlene Nonato Santos, articuladora do município de Penedo para a atual edição do Selo Unicef.

Além da apresentação do plano de ações, o fórum reuniu representantes da Prefeitura de Penedo, Secretarias Municipais de Educação e Saúde, Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência Social.

O encontro teve como objetivo promover atenção e cuidado de qualidade para com a Primeira Infância, através da excelência de suas ações na área de Saúde, Educação e Assistência Social.

”Compromisso com a excelência, competência e responsabilidade para com os direitos das crianças do município e a promoção das condições necessárias para a qualidade da primeira infância, que vai de 0 a 6 anos de idade”, explica a psicóloga Valéria Brandão.

Além disso, diagnosticar, monitorar e avaliar o impacto das políticas públicas voltadas às crianças para melhorar as condições de vida e desenvolvimento deste público foi umas das pautas da reunião.

A Prefeitura de Penedo também executa o Plano Municipal da Criança e Adolescente, com destaque para acesso de famílias em situação de vulnerabilidade social aos programas sociais e campanhas de vacinação.

Texto e foto Fagner Honorato