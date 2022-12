Prefeitura de Penedo promove grande ação de vacinação contra Covid-19

Assessoria SEMS Penedo

Com a chegada do final de ano e a proximidade dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes, a Prefeitura de Penedo intensifica o trabalho de manter a Covid-19 controlada no município que já tem cerca de 72% da população vacinável atendida com pelo menos duas doses do imunizante.

A fase atua da campanha acontece nas unidades de saúde, inclusive para crianças com idade entre seis meses e dois anos, com nova frente de atuação na próxima semana.

A partir de segunda-feira (19), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) inicia mais uma grande ação de vacinação em órgãos públicos, clínicas particulares e no comércio, conforme prevê o Plano Nacional de Imunização (PNI).

A operação de combate ao coronavírus terá o foco de completar o esquema vacinal de pessoas que mantêm contato direto com aglomerações, como bombeiros, policiais, colaboradores de clínicas particulares, comerciários e lojistas.

Esta ação acontece em parceria com as forças de segurança, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN) e o Sindicato do Comércio Varejista de Penedo (SINDLOJAS).

Qualquer pessoa fora do público-alvo que queira se vacinar, poderá receber a dose. Vale lembrar que a primeira dose está liberada para toda a população maior de 6 meses de idade e a 4ª dose apenas para maiores de 40 anos e profissionais da saúde.

Confira a programação da ação da SEMS Penedo

Segunda-feira (19) – 11° Batalhão da Polícia Militar

Terça-feira (20) – Empresa Águas do Sertão

Quarta-feira (21) – Polícia Civil (CISP) e clínicas particulares

Quinta-feira (22) – 6° Grupamento de Bombeiros Militar

Sexta-feira (23) – Lojas do Comércio

Texto e fotos: Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo