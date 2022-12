Saneamento básico do Centro Histórico de Penedo será ampliado

Secom PMP

O tratamento de efluentes dos imóveis localizados no Centro Histórico de Penedo será ampliado, avanço apresentado ao Prefeito Ronaldo Lopes durante reunião realizada nesta terça, 06.

O projeto financiado com recursos oriundos da cobrança pelo uso da água do Rio São Francisco é mais uma ação do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), viabilizado por meio da Agência Peixe Vivo.

A execução do investimento que melhora a qualidade de vida da população e do rio está orçada em aproximadamente R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

“Isso é fruto do termo de cooperação técnica assinado entre o Comitê e a Prefeitura de Penedo para ampliar o sistema de esgotamento sanitário, levando todo o esgoto do Centro Histórico, que é lançado in natura, para a estação de tratamento”, explica Maciel Oliveira, presidente do CBHSF.

O detalhamento do trabalho por representantes da Agência Peixe Vivo ao Prefeito Ronaldo Lopes foi acompanhado pelos Secretário Municipais Valmir Lessa (Seinfra), Gustavo Alencar (Planejamento), Kim Emmanuel (Comunicação), João Ferreira da Silva (Meio Ambiente) e também por funcionários da empresa Águas do Sertão e do SAAE Penedo.

Informações técnicas sobre a obra que vai interligar a rede do Centro Histórico ao sistema de tratamento predominaram no encontro que antecede ao lançamento do edital para a realização dos serviços, etapa que a Agência Peixe Vivo prevê para efetivar no próximo mês.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kim Emmanuel