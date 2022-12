Secretaria de Assistência Social de Penedo promove Natal Solidário

Secom PMP

As famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), estão convidadas para o Natal Solidário que acontece nesta terça-feira, 20.

A celebração será realizada no Complexo Esportivo e Educacional Dr. Alcides Andrade, o antigo ginásio do Sesi, a partir das 14 horas, com distribuição de cestas básicas.

A criançada vai se divertir à vontade com Papai Noel, atividades educativas e recreativas, com distribuição de brindes, brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca e churros, enquanto os pais ou responsáveis participam de atividades esportivas e do aulão de dança.

O Natal Solidário organizado pela SEMASDH também vai presentear meninos e meninos incluídos no Programa Criança Feliz com brinquedos e enxovais para gestantes inseridas no Programa Criança Alagoana (CRIA) em Penedo.