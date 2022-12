Secretaria de Educação de Penedo realiza 1ª Mostra Pedagógica da Educação Especial

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu nesta sexta-feira, 16, a 1ª Mostra Pedagógica da Educação Especial.

O evento realizado no antigo ginásio do Sesi teve como objetivo evidenciar trabalhos e atividades pedagógicas do ensino-aprendizagem dos estudantes da Educação Especial, desenvolvidos nas salas de aula da rede da Semed.

“Pais e alunos poderão ver tudo que foi realizado durante o ano letivo 2022, sendo o público alvo a educação especial”, disse Isabel Trajano, Coordenadora da Educação Especial na Semed.

Além de ser fonte de constante aprendizado e evolução, é a partir das diferenças que histórias são construídas. “Para nós é um privilégio demostrar um pouco do nosso trabalho com as crianças especiais no decorrer do ano, o intuito de mostrar que elas são crianças capazes”, ressaltou a cuidadora Marcia Oliveira.

No dia a dia, a Semed disponibiliza interpretes e instrutores de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) nas escolas, apoio fundamental para o desenvolvimento intelectual de cada indivíduo surdo da nossa comunidade.

A 1ª Mostra Pedagógica da Educação Especial foi encerrada com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Manoel Soares, junto com alunos e alunas com problema de audição, apresentando o musical “Ninguém é igual a ninguém”.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte