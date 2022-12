A Timbro é uma das maiores importadoras e leva o Brasil ao mundo em suas atividades. A empresa está em constante crescimento e busca se desenvolver cada vez mais no mercado de trabalho. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas pela companhia e tudo sobre a seleção dos candidatos.

Timbro abre EMPREGOS em São Paulo e Santa Catarina

Desde que foi criada, a Timbro tem como principal objetivo ser a empresa líder e referência no mercado do comércio exterior. Com 12 anos de experiência, a companhia busca entregar os melhores resultados em seus serviços, visando a satisfação de seus clientes.

Trata-se de uma importadora brasileira que oferece vários benefícios aos seus colaboradores, além de um salário fixo e um ambiente de trabalho inclusivo e dinâmico. Neste momento, a empresa está anunciando várias oportunidades de emprego no estado de São Paulo e Santa Catarina. Confira.

Analista de Comunicação – São Paulo;

Especialista de Importação – São Paulo;

Analista de Custos e Faturamento – São Paulo;

Jovem Aprendiz – São Paulo;

Analista de Importação – São Paulo;

Analista de Qualidade Pleno – Joinville/SC;

Assistente Operacional – São Paulo.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em se candidatar a uma das vagas anunciadas, basta acessar o site 123 empregos. Logo depois, selecionar a oportunidade de interesse e realizar o envio de um currículo para análise.

A empresa busca por profissionais dedicados em entregar os melhores resultados, sempre priorizando as atividades entregues aos seus clientes.

