6 maneiras de trabalhar para corrigir o Disney Plus que não está funcionando no FireStick

Depois do Netflix, o Disney Plus é a opção preferida de quase todas as pessoas que adoram assistir séries e filmes. Embora o Amazon Prime também ofereça ótimos serviços, a limitação de filmes é um grande motivo para muitos usuários migrarem para o Disney Plus. Como resultado, o Disney Plus está disponível em quase todas as plataformas, desde Android TV até firestick. No entanto, por outro lado, muitas pessoas que usam o Firestick estão dizendo que o Disney Plus não está funcionando.

Toda pessoa que não tem uma Smart TV converte sua TV normal em smart apenas conectando um Firestick. Normalmente, os Firesticks não têm problemas, mas às vezes problemas como Disney+ não funciona ou Hotstar não funcionando pode ser bastante perturbador. Como resultado, aqui está um guia para ajudar todos os que estão preocupados com esse problema.

Por que o Disney Plus não está funcionando ou está preso no Firestick?

Praticamente, o Firestick é construído como um tanque. Em outras palavras, é como um iPhone que não pode ter problemas até que você faça alguns experimentos. Como resultado, na maioria dos casos, se o Disney Plus não está funcionando no Firestick, é principalmente porque Disney Plus está fora do ar ou você não renovou sua assinatura.

6 maneiras de trabalhar para consertar o Disney Plus preso no FireStick

Aqui temos algumas das correções mais potenciais para resolver completamente o Disney Plus que não está funcionando no Firestick. Recomendamos que você faça todas as correções, porque uma ou outra definitivamente o ajudará.

Reinicie o Firestick e a TV

Por mais simples que pareça, reiniciar o FireTV Stick e a TV é uma das melhores soluções se o seu Disney Plus não estiver funcionando. Vocês deve primeiro desligar o Firestick e depois desconectá-lo da TV. Depois disso, desligue a TV e remova também os cabos.

Siga estas etapas para reiniciar o Firestick:

Abrir Configurações. Role um pouco para baixo e toque em minha tv de fogo. Aqui você verá três opções. Toque em Reiniciar.

Aguarde alguns minutos, cerca de 4-5, e conecte tudo novamente assim que a Fire TV e a TV reiniciarem. Feito isso, tente abrir o Hotstar e verifique se está funcionando ou não. Caso contrário, você pode repetir isso duas vezes e passar para a próxima correção.

Verifique a velocidade da sua Internet

Como o Display+ é uma plataforma de streaming, os requisitos de velocidade da Internet são bastante altos. Como resultado, se você tiver uma conexão com a Internet com velocidades inferiores a 5 Mbps, tente alternar sua rede. Embora existam maneiras de melhorar a velocidade da sua internet, sugerimos que você verifique os planos Starlink e se está disponível em sua área. Se estiver disponível, experimente.

Você pode tentar se aproximar do roteador se não for uma opção. Além disso, se você estiver usando uma conexão Wi-Fi, tente mudar para uma conexão com fio e verifique se a velocidade melhora. Se a internet não for um problema, passe para a próxima correção.

Verifique os servidores Disney+

Como já mencionamos anteriormente, os Fire TV Sticks geralmente são imunes a problemas, e o problema mais comum é um problema de Internet ou problemas do lado do servidor. Como resultado, confira os servidores Disney+.

Existe um bom site chamado DownDetecter. Este site funciona como uma junção de relatórios para todos os usuários que usam o mesmo aplicativo ou serviços. Se você perceber que muitos usuários de sua área relataram o mesmo problema, pode ter certeza de que seu dispositivo não apresenta nenhum problema. Além disso, você pode esperar que o Disney+ resolva o problema dentro de algumas horas ou divulgue um comunicado à imprensa.

No entanto, no caso improvável de perceber que o problema é apenas com você, considere passar para a próxima correção.

Verifique sua assinatura do Disney+

Por mais bobo que isso possa parecer, muitas pessoas costumam remover seus cartões de crédito da seção de cartões salvos por questões de segurança. Se você fez o mesmo, sua assinatura pode ter expirado e agora você precisa renová-la.

Você também pode saber disso se descobrir que é capaz de ver o Se inscrever botão ao lado do seu perfil. Se sua assinatura funcionar bem, você não verá esse botão. Fora isso, se tudo parecer bem aqui, passe para a próxima correção.

Limpe o cache do aplicativo Disney Plus

Como você pode ver nos PCs, o cache do aplicativo é uma preocupação séria, mesmo para dispositivos de transmissão. Acontece que você deve limpar o cache do aplicativo sempre que surgir um problema. Siga estas etapas para limpar o cache do aplicativo no seu dispositivo Fire TV:

Na tela inicial, vá para Configurações. Na janela Configurações, abra Formulários. Na próxima janela pop-up, clique em Gerenciar aplicativos instalados. Agora, na lista, clique em Disney+ ou Hotstar, dependendo do seu país. No painel direito, você verá Cache. Clique nisso. Clique em Limpar cache. Agora pressione o botão Voltar para ir para Configurações. Role para baixo e toque em minha tv de fogo. Clique em Reiniciar da lista.

Depois que o Firestick reiniciar, inicie o Disney+. Dependendo do seu sistema, ele pode ou não solicitar que você faça login novamente. Se solicitado, faça login novamente e tente assistir a um programa. Deve funcionar agora. Se não, prossiga com a próxima correção.,

Limpar dados do Disney+

Embora, raramente, seu problema ainda esteja lá, se estiver aprendendo dados é a única opção que resta. A limpeza de dados removerá tudo desse aplicativo. Isso é semelhante à desinstalação, mas evitará o incômodo de reinstalá-lo novamente. Siga estas etapas simples para limpar os dados do Disney+ Hotstar:

Na tela inicial, vá para Configurações. Na janela Configurações, abra Formulários. Na próxima janela pop-up, clique em Gerenciar aplicativos instalados. Agora, na lista, clique em Disney+ ou Hotstar, dependendo do seu país. No painel direito, você verá Cache. Clique nisso. Clique em Apagar os dados. Agora volte para Configurações pressionando o botão Voltar no controle remoto. Role para baixo e toque em minha tv de fogo. Clique em Reiniciar da lista.

Depois de fazer isso, após a reinicialização, você terá que inserir suas credenciais Disney + e fazer login novamente. Se você ativou o 2FA, ele também solicitará a senha única. Agora comece a assistir seu programa favorito, como House of the Dragon.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar o Disney+ que não está funcionando no Firestick. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Informe-nos na seção de comentários quais correções ajudaram você a resolver o problema. No entanto, se você ainda tiver o problema, não hesite em abrir um tíquete de suporte para o Disney+.

