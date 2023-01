As 3 principais maneiras de sincronizar o controle remoto Roku sem um botão de emparelhamento

Uma variedade de controles remotos está disponível para vários streamers de mídia, TVs e dispositivos de áudio do Roku. Há uma variedade de recursos que podem torná-los consideravelmente diferentes, embora todos pareçam semelhantes. O controle remoto do Roku Express é uma varinha infravermelha simples, assim como o controle remoto que vem com ele.

Além de ter microfones embutidos, o Controle remoto Roku Streaming Stick+ também tem conectividade sem fio. É possível encontrar controles remotos que incluam esses dois recursos, além de um fone de ouvido para audição privada, como o que vem com o Roku Ultra.

Mas sincronizar o controle remoto com a TV Roku sem um botão de emparelhamento não é fácil. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Este artigo vai te ensinar como sincronizar o controle remoto Roku sem o botão de emparelhamento. Então, vamos começar com o guia.

Como faço para emparelhar ou sincronizar manualmente meu controle remoto Roku sem o botão de emparelhamento?

É importante tentar emparelhar seu controle remoto manualmente se ele não estiver emparelhando automaticamente. Para fazer isso, você terá que dar alguns passos. Para começar, insira as pilhas no controle remoto.

Em seguida, pressione o Emparelhamento botão. Portanto, depois de pressionar o botão de emparelhamento por cerca de cinco segundos, solte-o. Recomenda-se que o controle remoto pisque em verde. Se o botão de emparelhamento não for liberado após esse período, pressione-o novamente. Você pode esperar que o controle remoto tente emparelhar com seu dispositivo Roku automaticamente, mas pode não conseguir.

Você pode entrar em contato com o fabricante do seu Roku se ainda não conseguir se conectar. Ainda é possível usar o telefone para operar o controle remoto se você não conseguir localizar o botão de emparelhamento. Para garantir que o controle remoto esteja ao alcance quando alguém precisar dele, certifique-se de que esteja ao alcance.

Se você deseja emparelhar seu controle remoto com sua TV Roku, primeiro precisará desemparelhar. Para começar, certifique-se de que baterias novas alimentem seu controle remoto Roku. Se o compartimento da bateria estiver vazio, o controle remoto não poderá emparelhar. Se você abrir o compartimento da bateria no controle remoto, geralmente encontrará o botão de emparelhamento localizado na parte traseira.

Por pelo menos um minuto, segure o controle remoto contra o dispositivo Roku. Você poderá emparelhar o controle remoto quando ele piscar em verde. Você deve verificar as baterias para ver se é um controle remoto recarregável. Se você quiser que sua TV sincronize automaticamente, você pode ligar e desligar.

Como configurar seu Roku usando o botão de emparelhamento

Assim que o seu dispositivo Roku estiver desligado, aguarde dez segundos e, em seguida, reative-o. Sempre que você usar um controle remoto ativado por voz, deverá pressionar e segurar o botão de emparelhamento por 20 segundos após remover as baterias. Isso reiniciará seu controle remoto. Você sincronizará seu controle remoto com seu dispositivo Roku depois de segurar o botão de emparelhamento por 5 segundos. Você poderá controlar a TV Roku com seu controle remoto.

Sincronize o controle remoto usando o aplicativo móvel

Ele atua como um controle remoto para sua TV inteligente Roku. Você pode usá-lo como um controle remoto normal, controlando-o e emparelhando-o com o controle remoto real. No entanto, você pode usar este método para emparelhar seus dispositivos se o botão de emparelhamento não estiver funcionando corretamente. Você pode emparelhar o aplicativo com seu dispositivo seguindo estas etapas:

Visite a Loja de aplicativos do Google ou Loja de aplicativos da Apple para baixar o aplicativo oficial Roku. Em seguida, certifique-se de que seu smartphone esteja conectado à mesma rede Wi-Fi à qual seu dispositivo Roku está conectado. Vou ao Controlo remoto opção no aplicativo Roku. No aplicativo, clique em Configurações. Navegue até o Controles remotos e dispositivos página. Em seguida, selecione Configurar um Novo dispositivo

Você pode procurar controles remotos disponíveis em sua TV Roku pressionando o botão de pesquisa. Assim que o controle remoto for detectado e selecionado, ele será emparelhado se estiver funcionando corretamente. Se o processo de emparelhamento não funcionar, tente novamente e veja se funciona.

Algumas perguntas frequentes – FAQs

Por que meu controle remoto Roku não está emparelhado?

Você deve emparelhar o controle remoto Roku durante o primeiro processo de configuração, o que não pode ser feito sem um controle remoto emparelhado. Ele geralmente vem emparelhado assim que sai da caixa ou você o emparelhará durante o primeiro processo de configuração. Os dispositivos Roku normalmente lembram os controles remotos Bluetooth quando emparelhados pela primeira vez.

Há momentos, no entanto, quando as coisas dão errado. É possível que seu controle remoto tenha sido esquecido se você atualizou ou redefiniu seu Roku. Você terá que emparelhá-lo novamente. Para fazer seu novo controle remoto funcionar, é necessário emparelhar o novo controle remoto com o antigo, caso o antigo tenha sido substituído.

Como emparelhar o controle remoto Roku usando os botões de controle da TV

Se sua TV tiver botões físicos, é possível acessar o menu de configurações de emparelhamento sem usar o controle remoto. Aqui está o que você precisa fazer para Sincronize o controle remoto Roku sem o botão de emparelhamento:

Navegue até o seu Casa de Roku tela Clique em Configurações . Na tela de configurações, clique em Remotos . Clique em Emparelhar controle remoto .

Ele deve emparelhar automaticamente com o controle remoto após esta etapa. Pode ser que seu controle remoto esteja danificado ou com defeito se não puder ser emparelhado.

Você pode ter um problema com o dispositivo se o controle remoto Roku não puder ser emparelhado, o que pode ser um problema com o dispositivo. Pode ser uma boa ideia reiniciar o dispositivo, se for o caso.

Roku Remote ficando quente: o que você faz?

Você pode ter que substituir o controle remoto se continuar a usá-lo por um longo período de tempo. Se for esse o caso, você precisa parar de usá-lo imediatamente e seguir os seguintes passos.

Se possível, coloque o controle remoto em uma mesa de madeira. Aguarde de 15 a 20 minutos para que o processo seja concluído. Certifique-se de que as baterias sejam removidas do compartimento da bateria. Certifique-se de que as pilhas estão em boas condições e substitua-as se estiverem danificadas.

Existe uma maneira de redefinir meu controle remoto Roku sem o botão Redefinir?

Não é possível redefinir um controle remoto Roku se ele não tiver um botão de redefinição. Então, como você já sabe como sincronizar o controle remoto do Roku sem o botão de emparelhamento; portanto, aqui estão algumas opções que você pode querer considerar:

Para redefinir o controle remoto, use o botão de emparelhamento na parte traseira. Para que isso funcione, mantenha pressionado o botão de emparelhamento por pelo menos cinco segundos para que funcione. Pode ser necessário redefinir o controle remoto para que ele possa sincronizar com o dispositivo Roku novamente.

Certifique-se de que as pilhas estejam inseridas corretamente no controle remoto antes de reinstalá-las. Ao fazer isso, o controle remoto pode ser redefinido e sincronizado novamente com seu dispositivo Roku.

Você pode redefinir um controle remoto universal removendo e reinserindo as baterias, se estiver usando uma.

Para obter mais assistência, pode ser necessário entrar em contato com o atendimento ao cliente Roku.

Resumir

Então isso é como sincronizar o controle remoto Roku sem o botão de emparelhamento. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

