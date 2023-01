As 5 principais maneiras de corrigir o áudio Roku fora de sincronia (2023)

Áudio do Roku fora de sincronia é um problema comum que os usuários enfrentam ao transmitir conteúdo em seus dispositivos. Vários fatores, incluindo conectividade de rede, configurações do dispositivo e atualizações de software, podem causar esse problema. No entanto, existem algumas etapas simples que você pode seguir para corrigir o problema e sincronizar novamente o áudio e o vídeo.

Maneiras de corrigir o erro de falta de sincronia do áudio Roku

Existem algumas correções que você pode tentar resolver o erro Roku Audio Out of Sync, e adivinha? Todas as correções que mencionamos mais adiante neste artigo. Então, vamos conferi-los:

Primeiro, verifique sua conexão de rede. Certifique-se de que seu dispositivo Roku esteja conectado a uma conexão de internet estável e rápida. Isso pode ser feito verificando a força do seu sinal sem fio ou conectando seu dispositivo à Internet por meio de um cabo Ethernet. Se a sua conexão de rede estiver fraca ou lenta, o áudio e o vídeo podem não conseguir acompanhar um ao outro, resultando em áudio fora de sincronia.

Em seguida, verifique as configurações do seu dispositivo. Usando o menu de configurações do Roku, procure as configurações de áudio. Certifique-se de que a saída de áudio esteja definida para a opção correta. Por exemplo, se você estiver usando uma TV com alto-falantes integrados, selecione os alto-falantes da TV como saída de áudio. Se você estiver usando alto-falantes externos ou uma barra de som, selecione a opção apropriada para esses dispositivos.

Outra causa potencial de Áudio do Roku fora de sincronia podem ser atualizações de software. Às vezes, as atualizações de software podem causar problemas de compatibilidade com determinados dispositivos ou aplicativos. Se você atualizou recentemente seu dispositivo Roku ou um aplicativo que está usando, tente reverter a atualização ou desinstalar o aplicativo para ver se isso resolve o problema.

Outra solução possível é reiniciar seu dispositivo Roku e seu roteador. Isso atualizará a conexão e poderá corrigir quaisquer problemas temporários que estejam causando a dessincronização do áudio.

Então, se nenhuma dessas etapas resolver o problema, tente redefinir seu dispositivo Roku para as configurações de fábrica. Isso apagará todas as suas configurações e preferências, portanto, certifique-se de anotar todas as configurações que deseja manter antes de redefinir o dispositivo.

Às vezes, o problema pode estar no provedor de conteúdo, não no dispositivo. Entre em contato com o provedor de conteúdo e informe-o sobre o problema. Eles podem ter uma solução ou estão cientes do problema e trabalhando nele.

Por que o som está confuso ou atrasado no Roku?

O som no Roku pode ficar confuso por vários motivos. Um problema comum é o áudio estar fora de sincronia, que ocorre quando o áudio não corresponde ao vídeo na tela. Vários fatores, incluindo uma conexão de internet lenta, um problema com o serviço de streaming ou um problema com o próprio dispositivo Roku, podem causar isso.

Em alguns casos, o problema pode ser causado por software desatualizado ou por uma saída de áudio com defeito no dispositivo. É importante solucionar problemas e identificar a causa raiz para resolver esse problema, seja um problema de conexão ou um problema com o dispositivo. Se o problema persistir, pode ser necessário entrar em contato com o suporte do Roku para obter mais assistência.

Se você estiver enfrentando um atraso de som em seu dispositivo Roku, isso pode ser frustrante e dificultar o aproveitamento do seu conteúdo. Você pode seguir algumas etapas simples para corrigir o problema e voltar a transmitir seus programas e filmes favoritos.

A primeira etapa para corrigir o atraso do som no Roku é verificar suas configurações de áudio. Certifique-se de que seu Roku esteja configurado para emitir áudio no formato correto para sua TV ou sistema de som. Normalmente, você pode encontrá-lo no menu de configurações em “áudio.” Se o formato de áudio estiver definido incorretamente, pode fazer com que o som fique fora de sincronia com a imagem.

Outra maneira de corrigir o atraso do som no Roku é ajustar as configurações de áudio na sua TV ou sistema de som. Muitas TVs e sistemas de som possuem configurações que permitem ajustar o atraso do áudio. Ele pode ser encontrado no menu de configurações da sua TV ou sistema de som.

Como limpar manualmente o cache do Roku

Se você está experimentando Áudio do Roku fora de sincronia problemas com seu dispositivo Roku, uma possível solução é limpar o cache manualmente. Limpar o cache pode ajudar a resolver buffering, congelamento e áudio fora de sincronia.

Aqui está um guia passo a passo sobre como limpar manualmente o cache do seu dispositivo Roku:

Você pode acessar o menu principal pressionando o botão Casa botão no seu controle remoto Roku. Navegue até o Configurações menu usando as setas do seu controle remoto e selecione-o. Escolher Configurações avançadas do sistema de Sistema opção. Escolher Restauração de fábrica Seguido por redefinir tudo de fábrica . Você pode concluir uma redefinição de fábrica seguindo as instruções na tela. Quando a redefinição de fábrica estiver concluída, seu dispositivo Roku será reiniciado.

É importante observar que uma redefinição de fábrica apagará todas as suas configurações, incluindo configurações de rede, canais instalados e preferências. Você precisará configurar seu dispositivo novamente e reinstalar todos os canais que deseja usar.

O botão Home pode ser acessado usando o controle remoto Roku. Pressione a seguinte sequência de botões no controle remoto: Home, Home, Home, Cima, Cima, Direita, Esquerda, Direita, Esquerda, Direita. Isso o levará a um menu oculto que exibe as informações do seu dispositivo, incluindo a versão do sistema operacional Roku instalado em seu dispositivo. Você pode limpar o cache selecionando o botão “ Limpar cache ” opção e clicando OK . Você será solicitado a confirmar a ação; selecione “ OK ” para prosseguir. Isso limpará o cache e o dispositivo será reiniciado.

Limpar o cache pode ajudar a corrigir alguns problemas técnicos, incluindo Áudio Roku fora de sincronia. No entanto, se você continuar tendo problemas de áudio fora de sincronia, entre em contato com o suporte ao cliente Roku para obter mais assistência.

Se você está experimentando Áudio do Roku fora de sincronia problemas com um canal específico, pode ser necessário entrar em contato com o desenvolvedor do canal para obter assistência. Alguns canais têm suas configurações de áudio e vídeo, e ajustá-las pode resolver o problema.

Conclusão

Vários fatores, incluindo conectividade de rede, configurações do dispositivo e atualizações de software, podem causar Áudio do Roku fora de sincronia. Seguir as etapas acima pode corrigir o problema e sincronizar seu áudio e vídeo. Se nenhum funcionar, entre em contato com o provedor de conteúdo ou entre em contato com o suporte do Roku para obter mais assistência.

