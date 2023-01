As 6 principais maneiras de consertar o Altar de Comunhão do Dragão do Anel Elden não está funcionando

Elden Ring é um videogame de RPG de ação muito popular desenvolvido pela FromSoftware e publicado pela Bandai Namco Entertainment. Este jogo proporcionou aos jogadores uma ótima experiência de jogo com toda a sua história e jogabilidade. Há muitas coisas que os jogadores podem fazer no Elden Ring. Junto com ele, os jogadores devem aumentar suas estatísticas de jogo completando diferentes tarefas.

Há uma tarefa no jogo em que os jogadores devem ativar Altar da Comunhão do Dragão. Mas, os jogadores estão relatando que o Altar da Comunhão do Dragão não está funcionando devido a que eles não são capazes de fazer outras tarefas.

Uma das tarefas mais emocionantes do jogo é o “Altar da Comunhão do Dragão,” que permite aos jogadores interagir com os dragões no mundo do jogo. No entanto, alguns jogadores relataram encontrar um erro ao tentar acessar o altar, que foi apelidado de erro Elden Ring Dragon Communion Altar.

Consertar Elden Ring Dragon Communion Altar não está funcionando

Consertar Altar da Comunhão do Dragão não está funcionando no Elden Ring, os jogadores precisarão seguir alguns passos que listamos abaixo. Após a conclusão das etapas com sucesso, os jogadores poderão corrigir o problema.

Etapa 1: Viajar para a Igreja da Comunhão do Dragão

Os jogadores estão enfrentando mais problemas porque é a primeira vez que os jogadores conhecem o Altar. Aqueles que desejam ir ao local podem chegar lá indo para Coastal Caves em West Limgrave.

Ao chegar ao local, o jogador precisa entregar um Coração de Dragão no Altar e comprar os três encantamentos disponíveis. Mesmo depois de fazer isso, o Altar da Comunhão do Dragão não funciona; siga as etapas listadas abaixo.

Passo 2: Catedral da Comunhão do Dragão



Nesta etapa, os jogadores devem se dirigir à Catedral da Comunhão do Dragão. Este está localizado no Caelid. Os jogadores devem chegar ao local e depois descansar no Site of Grace adjacente. Depois disso, os jogadores devem usar o recurso Pass Time para pular a noite.

Passo 3: Novamente Interaja com o Altar

Depois de comprar os três encantamentos adicionais da Comunhão da Catedral do Dragão. O jogador precisará interagir novamente com o Dragon Communion Altar. Você precisa garantir que não haja interação com o cavaleiro patrulhando próximo ao Altar antes de interagir com ele.

Etapa 4: algumas outras correções

Quando você vai interagir com o Altar da Comunhão do Dragão; certifique-se de não visitar lá quando estiver chovendo. Muitos jogadores relataram que Altar da Comunhão do Dragão não estava funcionando quando estava chovendo. Portanto, a melhor época para visitar o Altar da Comunhão do Dragão é durante a noite.

Além disso, quando você for interagir com o Altar, tente nivelar seu Arcane Stat para o nível 15. No entanto, não há confirmação se as estatísticas são a causa do problema ou não.

Passo 5: Igreja da Comunhão do Dragão

Na Igreja da Comunhão do Dragão, encantamentos estão disponíveis. Existem três encantamentos lá e para obtê-los o jogador precisará derrotar os inimigos. Os inimigos que você precisará derrotar são Jellyfish, Rabbitgaroo, Sheep e Turtle. Além disso, se você tiver Dragon Hearts, isso o ajudará muito.

Garra de dragão

Presa do Dragão

Fogo de dragão

Passo 6: Catedral da Comunhão do Dragão

Existem diferentes tipos de Encantamentos disponíveis na Catedral da Comunhão do Dragão. Você precisará obter qualquer um dos três da lista abaixo. Além disso, você precisará derrotar o chefe Decaying Ekzykes para obter os Encantamentos.

Chama de Agheel

Névoa de Borealis

dragão

Decadência de Ekzyke

Respiração Glintstone

rugido de Greyoll

Sopro de Magma

hálito podre

Respiração Glintstone de Smarag

Magma de Theodorix

Empacotando

Elden Ring é um videogame RPG de ação e aventura. Com milhões de usuários ativos, os jogadores estão amando muito este jogo. Há muitas coisas para os jogadores explorarem.

Muitas coisas novas estão sendo adicionadas ao jogo para os jogadores, para que possam tornar o jogo mais interessante para eles. Altar da Comunhão do Dragão é uma tarefa através da qual os jogadores obtêm certas recompensas ao serem concluídas com sucesso.

Muitos jogadores estavam relatando que o Altar da Comunhão do Dragão não está funcionando corretamente devido a que os jogadores não são capazes de completar a próxima tarefa. Neste guia, listamos a solução por meio da qual você poderá corrigir o problema. Experimente as etapas listadas acima para corrigir o problema. Por hoje é isso, até a próxima.

