Com o atual crescimento do setor de franchising no Brasil, muitos empreendedores acabam por decidir vender sua unidade associada. Assim, conseguindo excelentes retornos, em caso de boa negociação. Esse acordo é chamado de repasse de franquia e deve ser feito corretamente para não gerar prejuízos.

Via de regra, essa transação financeira é realizada quando o negócio está em pleno funcionamento e acontece de modo a viabilizar lucros para os dois investidores. Geralmente, há uma tentativa de mediar questões que podem alterar os valores de faturamento que eram obtidos inicialmente.

Confira como fazer repasse de franquia

Existem diferentes métodos para que a transferência seja feita, já que o antigo franqueado ainda pode desejar faturar em cima daquela unidade. Para isso, deseja agir como um ativo e contando com ações determinadas no momento desse novo acordo.

O primeiro passo, então, de como fazer repasse de franquia corretamente, é revisar o contrato inicial e analisar as burocracias envolvidas no processo. Uma vez que, comumente, essa “venda” não pode ser feita de maneira automatizada. Inclusive, o novo representante da marca deverá passar pelas etapas de análise de perfil e de adesão às taxas aplicadas pela franqueadora.

Comunicação para fazer repasse de franquia corretamente

Após estudar minuciosamente o contrato, entrar em contato com a marca é chave para que o processo ocorra adequadamente e sem causar maiores preocupações. Com isso, é interessante comunicar as ideias e as intenções de condução do processo com a franqueadora. Além disso, definir qual será o papel desta no procedimento.

Ainda, é fundamental confirmar a necessidade do pagamento de novas tarifas pelo novo investidor, bem como do treinamento inicial oferecido para que as estratégias de negócio sejam reproduzidas corretamente.

Assessoria Jurídica

É fundamental um auxílio profissional para resolver as questões jurídicas e tributárias que envolvem no processo. Assim, há uma certa garantia que tudo ocorrerá dentro dos limites da legalidade, de modo que os prejuízos sejam possivelmente menores.

Além do mais, a assessoria poderá contribuir para a ampliação dos seus benefícios no momento do repasse. Sendo importante, então, para que o cumprimento das próximas etapas sejam feitos corretamente e dentro dos prazos pré-estabelecidos.

Documentação

Essa etapa de como fazer repasse de franquia é apenas referente à organização de toda a documentação envolvida. Afinal, precisará ocorrer toda a correção de todos os documentos com o nome de outro empreendedor do ramo.

Esse movimento irá facilitar a análise do interessado e compilar as informações da empresa em apenas um lugar de armazenamento. Sendo assim, é preciso ter um planejamento detalhado antes de divulgar a unidade.

Montagem do novo contrato

Aqui, esse item se mostra sem obrigatoriedade, mas pode ser requisitado por alguma das partes. Com isso, é possível redigir um contrato de compra e venda e validá-lo com a marca, a qual se manterá informada sobre todo o seu andamento legal.

Essa função, ainda, pode ser compartilhada com a assessoria jurídica. Afinal, se sabe quanta burocracia existe na montagem de um tratado de negócios. Logo, esse auxílio termina por ser muito bem vindo e útil tanto para otimizar o tempo do franqueado, quanto para evitar conflitos futuros com os possíveis interessados.

Captação

Além das funções já citadas, também é preciso ter foco na potencialização de captação de clientes. Dessa maneira, um mínimo de investimento em divulgação pode tornar o repasse mais rentável e promissor.

Um site interessante para alavancar as estratégias de marketing é o meuBiz, que é uma plataforma segura, a qual disponibiliza um espaço de anúncio para inúmeros investidores do país. Obviamente, as questões de sigilo que giram em torno do marketing devem ser conversadas com o próprio franqueador.

Vantagens de fazer repasse de franquia

O principal benefício para o investidor é a ampliação de novas oportunidades, afinal, se há interesse em repasse, a perspectiva de um negócio mais rentável costuma já estar em mãos. Como dito, isso não significa que a unidade atual esteja em desordem ou simplesmente não valha a pena.

Geralmente, o novo negócio contempla melhor as habilidades de gestão de quem está vendendo, adequando melhor as suas competências profissionais. Sendo assim, podendo até mesmo garantir um maior lucro no serviço oferecido.

Por fim, o atual franqueado ainda pode optar por métodos de como fazer repasse de franquia que permitam que ele continue faturando em cima do estabelecimento da marca. Como dito, é possível constituir um modelo de negócio baseado em ações para que o recebimento do lucro passe a ser partilhado por ambas as partes.