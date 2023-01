Apesar de não haver um passo a passo infalível de como gostar de ler mais, existem algumas medidas que, aos poucos, podem ajudá-lo a implementar esse hábito na rotina com mais facilidade.

Neste texto, trouxemos algumas dessas medidas para que você possa usá-las no dia a dia e, quem sabe, construir uma rotina de leitura mais atraente e produtiva. Vamos lá!

Como gostar de ler mais?

Como mencionado acima, não existe segredo que faça você se apaixonar pela leitura de uma hora para outra. Trata-se de um hábito que pode ser desenvolvido e construído aos poucos, com base em objetivos e autodisciplina.

Isto é, possivelmente você terá que lidar com leituras não tão agradáveis, especialmente quando precisar aprender algo importante.

Contudo, há medidas que podem tornar o momento mais interessante, especialmente quando você pratica o autoconhecimento e descobre o que gosta de ler. Abaixo descrevemos essa e outras medidas:

1. Comece aos poucos

Não queira implementar a leitura de 100 páginas diárias na sua rotina de uma hora para outra. Embora no começo isso possa funcionar, essa “forçação” pode fazer com que você acabe se cansando do seu objetivo e abandonando a ideia de incluir a leitura na rotina. Por isso, comece aos poucos, respeitando o seu tempo de adaptação ao novo hábito.

2. Saiba quais gêneros mais chamam a sua atenção

Você sabe o que realmente gosta de ler? Ou não tem ideia? Caso não saiba quais são os tipos de leitura que mais chamam a sua atenção, experimente começar a testar algumas variedades que existem na literatura e no campo científico. Experimente livros de romance, de ficção científica, biografias, livros que oferecem ensinamentos específicos, e assim por diante. Aos poucos, quem sabe, você encontra gêneros que o ajudem a gostar de ler mais.

3. Leia com amigos

Você também pode começar a ler com os seus amigos, para que discutam os capítulos do livro em conjunto e possam aprender ainda mais sobre o que estão lendo. O mesmo vale para livros de ficção, já que será possível discutir a história e trocar ideias interessantes. Além do mais, esse comprometimento com o outro pode ajudá-lo a não abandonar o hábito da leitura – criando, aos poucos, um gosto maior por ele.

4. Não olhe a quantidade, mas, sim, a qualidade

Não adianta ler 100 livros no ano se, na prática, você não conseguir absorver bons conhecimentos que façam a diferença na sua vida. Ler apenas por ler é algo vazio que dificilmente irá agregar valor na sua rotina. Por isso, foque na qualidade do que você está lendo, e não na quantidade de páginas consumidas de forma superficial, ok?

5. Vá avançando aos poucos

Considere ir avançando aos poucos. Isto é, evite ler artigos ou livros muito difíceis logo no primeiro momento. Vá aprofundando a dificuldade dos assuntos aos poucos, respeitando a sua adaptação à leitura. Assim, há mais chances de você gostar de ler mais, sem que sinta vontade de abandonar o processo por conta das leituras muito difíceis.

Boas aprendizagens para você!