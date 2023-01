Concurso PM DF: banca é homologada e edital já pode sair

O concurso PM DF ( Polícia Militar do Distrito Federal) pode ter edital liberado a qualquer momento. Isso porque, o certame para o cargo de soldado teve a escolha da banca homologada, sendo assim, confirmada para a próxima seleção.

O Instituto AOCP será responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar os trâmites da seleção. O termo de homologação foi publicado no Diário Oficial, nesta quinta-feira, 05 de janeiro.

No documento consta detalhes sobre a escolha e afirmou “que não houve impetração de qualquer recurso por partes das participantes que inviabilizasse o trâmite da referida contratação”.

Vagas concurso PM DF

Ao todo foram confirmadas 2.100 vagas para a carreira de soldado. As oportunidades autorizadas desde fevereiro do ano passado. Sobre a expectativa de ingresso, a previsão é que seja no segundo semestre de 2023, em setembro.

Com a promessa de agilizar todos os trâmites e tratativas do novo edital, três nomes foram convocados para compor a Comissão Central de Executores. Os nomes são:

Maj QOPM Luís Carlos Bedendo – na função de presidente;

Cap QOPM Renata Bontempo Cipriano de Barros – na função de 1 membro; e

CB QPPMC José Augusto de Freitas Junior – na função de 2 membro.

Os interessados precisam ter os seguintes requisitos: nível superior, idade entre 18 e 30 anos e Carteira de Habilitação na categoria B. Além disso, era necessário ter altura mínima de 1m65 (homens) e 1m60 (mulheres).

Como serão as etapas da seleção?

Foram confirmadas as fases do certame. Sendo assim, os candidatos serão submetidos às seguintes etapas:

1ª Etapa – exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório e, de prova discursiva (redação em Língua Portuguesa), para todos os candidatos, a ser realizada pela Contratada;

exame de habilidades e conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva de conhecimentos de caráter eliminatório e classificatório e, de prova discursiva (redação em Língua Portuguesa), para todos os candidatos, a ser realizada pela Contratada; 2ª Etapa – teste de aptidão física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

teste de aptidão física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; 3ª Etapa – avaliação dos exames médicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

avaliação dos exames médicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; 4ª Etapa – avaliação dos exames psicológicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; e

avaliação dos exames psicológicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; e 5ª Etapa – sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório, a serem realizadas pela PMDF.

Espera-se que o certame receba cerca de 50 mil inscrições.