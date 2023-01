Pensando em opções de hábitos para descartar em 2023? Quer mais saúde neste novo ano, mas nem sabe por onde começar? Neste texto, trouxemos algumas ideias que podem inspirá-lo na hora de criar uma rotina que seja mais saudável e que possa contribuir para o seu desenvolvimento. Acompanhe e saiba mais!

Hábitos para descartar em 2023

Antes de apostar apenas nos hábitos para descartar em 2023 que listamos abaixo, sugerimos que você faça uma autorreflexão. Pense sobre a sua rotina e analise o que pode estar sendo um hábito ruim.

Será que você tem dormido até tarde? Está consumindo muito doce? A televisão fica muito tempo ligada em sua casa? Pense sobre isso. Essa reflexão pode ajudá-lo na hora de criar uma mudança de hábito que seja positiva.

Vejamos, agora, outras ideias que podem ajudá-lo neste momento:

1. Mexer no celular enquanto está na cama

Se você tem o costume de mexer no celular logo ao acordar ou antes de dormir, deitado na cama, considere descartar esse hábito. Essa prática pode atrapalhar o seu sono, aumentar os níveis de estresse (afinal, acordar e se deparar com uma notícia ruim não é nada interessante, concorda?). Ao invés disso, considere ler um livro físico na cama, antes de dormir, e, ao acordar, levante-se calmamente, sem se preocupar logo com o seu celular.

2. Não respeitar o horário de dormir

A falta de rotina de sono também pode ser considerada um dos hábitos para descartar em 2023. Se você não tem horário para dormir e tampouco para acordar, variando esse horário todos os dias, considere criar uma rotina. Ela poderá ajudá-lo a se sentir mais ativo e produtivo ao longo do dia.

3. Sedentarismo

A falta de prática de exercícios também é algo extremamente prejudicial. Sendo assim, considere começar a implementar caminhadas e exercícios na sua agenda, para evitar que a sua saúde fique prejudicada por conta do sedentarismo em 2023.

4. Consumo exagerado de alimentos ruins

O consumo exagerado de alimentos ruins também é um dos hábitos para descartar em 2023. Afinal, se você quer o seu organismo saudável, forte e funcionando bem por muito tempo, é preciso dar a ele o “combustível” certo, concorda?

5. Consumo exagerado de bebida

O consumo exagerado de bebida alcoólica também é tão ruim quanto à má alimentação e, dependendo dos seus hábitos de beber, pode ser ainda pior. Portanto, que tal maneirar na quantidade de álcool ingerida?

6. Uso excessivo de redes sociais e internet

O uso excessivo da internet, sem estar relacionado com trabalho ou estudos, pode ser prejudicial. Primeiro porque tira você do “mundo real”, afastando-o de vivências presenciais. Segundo porque pode se tornar um vício. Terceiro porque pode expor você a conteúdos nocivos que causem impactos na sua saúde mental. Por conta disso, considere reduzir esse consumo em 2023.

7. Uso excessivo de tecnologia

O uso excessivo de tecnologia, no geral, também pode ser considerado um dos hábitos para descartar em 2023. Troque as experiências artificiais por mais experiências ao ar livre e veja como isso pode contribuir para o aumento de bem-estar.

Seja feliz neste novo ano!