Nita Alimentos ABRE VAGAS no litoral; Saiba mais!

A Nita Alimentos, uma importante indústria nacional de alimentos com foco em produtos à base trigo, está atrás de novos profissionais para compor seu time. Desse modo, antes mesmo de contar a história da Nita, veja quais são os postos de trabalho vagos:

Analista Controladoria – Santos – SP – Efetivo;

Assistente Planejamento e Controle de Produção – Santos – SP – Efetivo;

Auxiliar Almoxarifado – Santos – SP – Efetivo: Descarregar, conferir a mercadoria e registrar no documento (via cega), para confrontar a quantidade física com a fiscal; Auxiliar na movimentação e armazenagem da mercadoria recebida, para diminuir o tempo de permanência da mercadoria em local inadequado e/ou garantir a liberação de espaço físico para novo recebimento;

Banco de Talentos – Santos – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a Nita Alimentos e como se candidatar

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Nita Alimentos, é válido frisar que a empresa possui um eficiente processo de descarga próprio e automatizado de transporte de trigo diretamente dos navios para os silos. Isto é, faz com que sua produtividade seja uma grande vantagem competitiva frente a outros moinhos, destacando ainda a qualidade com que a Nita produz seus alimentos.

Desde sua fundação, há cerca de 95 anos, a empresa vem investindo no aumento de sua capacidade de processamento de trigo, produção de farinhas e outros produtos, e em recursos humanos e tecnológicos. Não à toa, hoje a Nita Alimentos possui uma importante, moderna e inovadora indústria do cenário nacional, com uma equipe de mais de 300 colaboradores.

