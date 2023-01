Por que minhas velocidades Starlink são tão lentas e como melhorá-las

Seu Starlink está lento? Bem, esta parece ser uma pergunta retórica porque todos nós sabemos que é. O Starlink não conseguiu entregar o que prometeu anteriormente, mas existem maneiras de melhorar a velocidade do seu Starlink.

As velocidades de download para clientes residenciais devem estar entre 20 e 100 Mbps. Por outro lado, como cliente de RV, você deve esperar velocidades mais lentas, especialmente durante os horários de pico, quando o tráfego terá menor prioridade. No RV Starlink, a velocidade média é de 5 a 50 Mbps. As velocidades medianas do Starlink resolverão isso. No entanto, aqui está um guia para ajudá-lo a resolver se as velocidades do seu Starlink são lentas.

Por que minhas velocidades Starlink são tão lentas?

Há uma série de possíveis razões pelas quais a velocidade da sua internet Starlink pode ser lenta. Alguns dos mais comuns incluem:

Condições do tempo: A Starlink depende de uma rede de satélites que orbitam a Terra para fornecer serviço de internet. Esses satélites são afetados por condições climáticas, como chuva forte ou neve, que podem causar interrupções no serviço.

A Starlink depende de uma rede de satélites que orbitam a Terra para fornecer serviço de internet. Esses satélites são afetados por condições climáticas, como chuva forte ou neve, que podem causar interrupções no serviço. Obstruções: Se você tiver árvores, prédios ou outros obstáculos físicos bloqueando a linha de visão entre sua antena Starlink e os satélites, sua velocidade pode ser reduzida.

Se você tiver árvores, prédios ou outros obstáculos físicos bloqueando a linha de visão entre sua antena Starlink e os satélites, sua velocidade pode ser reduzida. Uso excessivo: Se muitas pessoas em sua área estiverem usando a Internet simultaneamente, isso pode causar congestionamento na rede e diminuir a velocidade de todos.

Se muitas pessoas em sua área estiverem usando a Internet simultaneamente, isso pode causar congestionamento na rede e diminuir a velocidade de todos. Problemas de roteador ou modem: Seu roteador ou modem pode estar com defeito ou desatualizado, o que pode causar baixa velocidade.

Seu roteador ou modem pode estar com defeito ou desatualizado, o que pode causar baixa velocidade. Congestionamento de rede: O Starlink é um serviço novo e ainda está em processo de implantação. Pode ser possível que sua área esteja enfrentando altos níveis de congestionamento de rede.

O Starlink é um serviço novo e ainda está em processo de implantação. Pode ser possível que sua área esteja enfrentando altos níveis de congestionamento de rede. Localização: As velocidades de internet Starlink podem variar dependendo da sua localização. Algumas áreas podem ter melhor cobertura e velocidades mais rápidas do que outras.

As velocidades de internet Starlink podem variar dependendo da sua localização. Algumas áreas podem ter melhor cobertura e velocidades mais rápidas do que outras. Configuração de rede: Se sua rede não estiver configurada corretamente, pode estar causando baixa velocidade. Isso pode incluir problemas como o servidor DNS errado ou configurações de IP.

Se sua rede não estiver configurada corretamente, pode estar causando baixa velocidade. Isso pode incluir problemas como o servidor DNS errado ou configurações de IP. Dispositivos de terceiros: Se você tiver dispositivos de terceiros conectados às suas redes, como câmeras de segurança, alto-falantes ou outros dispositivos domésticos inteligentes, eles podem diminuir a velocidade da Internet.

Agora que você conhece as causas por trás do problema de lentidão do Starlink, vamos começar a corrigi-lo.

Como corrigir problemas de velocidades tão lentas do Starlink

Agora que você sabe por que as velocidades do Starlink são lentas, aqui estão as correções que você precisa seguir para corrigir isso. Certifique-se de seguir cada uma dessas correções com cuidado, pois somente elas podem ajudá-lo. Vamos começar agora.

Correção 1: verifique se há obstruções

Seguindo este guia, o Starlink funciona melhor quando você o instala cuidadosamente no telhado. Durante a instalação, você também precisa garantir que não haja obstáculos próximos que possam causar problemas como baixa velocidade.

Nenhuma obstrução garante que seu Starlink possa se auto-alinhar com as constelações e fornecer a você uma experiência de internet perfeita.

Certifique-se de fazer o posicionamento correto do Starlink Dish. Caso contrário, seu prato Starlink não conseguirá se conectar com as constelações com precisão, resultando em velocidades mais lentas do que o normal. Se você fez isso corretamente, passe para a próxima correção.

Correção 2: use o aplicativo Starlink

É sempre aconselhável que você use o aplicativo Starlink. Quando conectado, este aplicativo mostra todos os tipos de dados, desde velocidades de internet até obstruções e estatísticas.

É possível que as velocidades do seu Starlink tenham sido lentas à noite, mas pela manhã foram rápidas. O aplicativo Starlink mostrará como e quando as velocidades foram rápidas, mostrando as estatísticas.

O mapa de obstrução é especialmente útil para saber a localização das obstruções e eliminá-las, se possível. Por esse motivo, é sempre recomendável que você coloque seu Starlink no local mais alto possível e em direção ao hemisfério norte.

Correção 3: verifique se há congestionamento de rede

O congestionamento de rede na rede da Starlink é o motivo mais comum de velocidades lentas do Starlink. A Starlink é líder na indústria de satélites, mas ainda tem um longo caminho a percorrer antes de poder atender adequadamente seus clientes.

O número esmagador de pessoas que usam o serviço é a principal causa da notável desaceleração nas velocidades médias. A Starlink declarou que planeja resolver esse problema simplesmente lançando mais satélites na órbita inferior e mantendo uma maior concentração de constelações.

O problema é que, para a maioria dos usuários, essa não é uma solução rápida para diminuir as velocidades do Starlink. Infelizmente, o Starlink nem tem um programa prioritário para fornecer velocidades de internet mais rápidas. A medida mais eficaz que você pode tomar agora é reduzir o uso da Internet entre 18h e 23h, horário local, quando a demanda é maior.

Certifique-se de fazer as tarefas que usam muitos dados para serem concluídas fora desses horários. O congestionamento também pode ser reduzido reduzindo o número de dispositivos conectados à sua rede doméstica.

As televisões e outros aparelhos inteligentes consomem muitos dados e podem ser limitados para liberar espaço para outros dispositivos. Para liberar largura de banda para os dispositivos que você está usando, desligue os que você não está usando.

Correção 4: Use Ethernet em vez de WiFi

Devido à natureza de seu padrão sem fio, o WiFi não é um meio estável de acessar a web. E devido à natureza dessa comunicação sem fio, sempre haverá uma diminuição na velocidade do link.

No entanto, apesar de suas muitas vantagens, não pode competir com as velocidades de link de um padrão com fio como ethernet. Conectar seu dispositivo diretamente ao roteador Starlink por meio de um cabo Ethernet fornecerá as velocidades mais rápidas possíveis do seu prato Starlink. Como resultado, você deve comprar o Adaptador Ethernet Starlink por $ 25.

Este método não é esteticamente agradável e requer um gerenciamento cuidadoso dos cabos. Ainda assim, isso garante alta velocidade do seu Starlink. Conectar um cabo Ethernet ao roteador Starlink é fácil se você tiver o prato Starlink redondo original.

Depois de configurar tudo corretamente, suas velocidades devem melhorar significativamente.

Correção 5: Starlink de redefinição de fábrica

Se nenhuma das correções acima ajudou você a acelerar seu Starlink, agora é hora de uma redefinição de fábrica. A redefinição de fábrica corrigirá muitos problemas, o que obviamente inclui velocidades lentas e erros de desconexão.

No entanto, como a redefinição de fábrica do roteador Starlink é um processo totalmente diferente, há muitas etapas envolvidas. Para fazer isso, aqui está o nosso guia para redefinir o Starlink de fábrica.

Se mesmo a redefinição de fábrica do Starlink não ajudar, você precisa entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink. No entanto, contatá-los não é uma tarefa fácil. Tanto que aqui está um guia dedicado para entrar em contato com o suporte ao cliente Starlink. Certifique-se de seguir o guia cuidadosamente e explicar seu problema no ticket. Depois de fazer isso, é garantido que o problema de velocidade do seu Starlink será corrigido.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como por que suas velocidades Starlink são tão lentas. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora você sabe o quão importante é a eliminação de obstruções. Se o guia ajudou você, informe-nos qual correção fez isso. Além disso, se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

