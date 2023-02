A lembrança emocional de Gasol sobre Bryant: Ele está em meu coração a cada passo que dou…

Pau Gasol não esqueceu Kobe Bryant. O ex-jogador catalão, que acaba de vencer o All-Star Rising Stars como técnico, relembrou seu ex-jogador Los Angeles Lakers companheiro de equipe quando questionado sobre sua indicação para o Basketball Hall of Fame.

Para Gasol, Kobe tem sido uma parte indispensável de sua carreira.

“Cada passo do caminho, ele está em minha mente, ele está em meu coração junto com Gigi (Bryant). E ele estará lá para sempre. Cresci como jogador, joguei em alto nível graças em grande parte a ele”, disse. Gasol disse.

Obviamente, Gasol também tem palavras gentis para o resto de seus companheiros: “Phil Jacksono resto dos companheiros, o resto da equipe e eu tínhamos que contribuir com alguma coisa, mas sua liderança, seu exemplo… Sua abordagem realmente elevou meu jogo, me tornou um jogador melhor.”

Juntamente com Dirk Nowitzki, Tony Parker, Becky Hammon e Jennifer Azzi, Gasol está na lista de finalistas para entrar no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame de 2022. Saberemos em abril se ele conseguir.