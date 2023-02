Acusado assassino de estudante de Idaho Bryan Koherberger tem um admirador não tão secreto

Bryan Kohberger – o homem acusado do massacre estudantil da Universidade de Idaho – já está recebendo o carinho bizarro de mulheres obcecadas por supostos assassinos em massa.

Britney Hislop escreveu uma série de postagens no Facebook professando seu amor pelo acusado de assassinato de 4 colegas de faculdade, afirmando que Kohberger é o “homem perfeito” para ela.

Em uma postagem, Hislope disse: “Meu interesse amoroso … chama-se Bryan e é acusado de assassinato, e eu apenas desejo me conectar com ele acima de qualquer outra pessoa.”

Em outro post do IG, Hislop fez referência à estranha cena de amor entre Jason Patrick dar Jamie Gertz no filme de vampiros de 1987, “The Lost Boys”. Ela disse: “Embora não seja muito explícito, eu gostaria de estar com meu interesse amoroso Bryan dessa maneira.”