Anthony Davis explica sua reação fria ao recorde de pontuação de LeBron James na NBA

Lebron James quebrar o recorde de pontuação da NBA foi uma das ocasiões mais importantes da história esportiva recente. Ele teria esperado Anthony Davis de todas as pessoas para celebrar o momento ao lado do resto Cripto.com Arena. Mas isso não aconteceu, tem um vídeo do Davis rolando de sua reação no momento do tiro. Ele nem pareceu piscar em comemoração. Na verdade, Davis estava sentado quando toda a multidão começou a comemorar e nunca se levantou. não demorou muito para Twitter usuários a reagir.

Muitos deles começaram a falar sobre o quão ciumento Anthony Davis era de LeBron realização, mas isso não é consistente com o Lakers personalidade da estrela. Ele sempre teve um relacionamento tremendo com LeBron James. Eles ganharam o Campeonato da NBA juntos em 2020 contra o calor de Miami . Após as comemorações, LeBron James foi flagrado sentado ao lado Anthony Davis‘ dizendo a ele: “Eu te amo. Vou apenas deixar você saber que eu te amo, mano. Isso é tudo que eu quero que você saiba.”

Davis explica sua reação após recorde de LeBron

Não só Anthony Davis discorda das teorias que circulam nas redes sociais sobre sua ação. Ele nega veementemente esnobar o ‘Rei‘ e passou a explicar por que não comemorou como os demais quando o momento histórico aconteceu. Isto é o que Davis disse: “É sobre o jogo. Quero dizer, estamos perdendo para o Trovão da cidade de Oklahoma, um jogo que precisávamos. E eu estava chateado por estarmos perdendo. É simples assim. Não é nada que tenha a ver com ‘Bron’. Ele sabe disso. Todo mundo está de fora olhando para dentro, é a opinião deles. Mas fiquei chateado por estarmos perdendo o jogo.”

Apesar desse recorde quebrado, também é verdade que o Lakers têm lutado contra a inconsistência durante toda a temporada. A atividade de prazo de negociação de Rob Pelinka pretende mudar isso para Anthony Davis e LeBron James‘ aspirações para ganhar outro campeonato. Enquanto houver uma chance de chegar aos playoffs, nenhum deles perderá a esperança. Anthony Davis é uma estrela competitiva da NBA e o nível de desempenho da equipe com a maior seriedade.