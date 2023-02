Armie Hammer diz que ‘eu fui um idiota’, mas não agredi mulheres

Armie Hammer quebrou seu silêncio sobre as alegações de agressão sexual que o perseguiram por 2 anos, negando categoricamente que ele estuprou ou agrediu sexualmente alguém, mas admitiu que era “emocionalmente abusivo” com algumas das mulheres com quem teve encontros sexuais.

Hammer, que foi categoricamente cancelado desde que as alegações surgiram há 2 anos, disse que não apenas pensou em suicídio, mas também agiu em fevereiro de 2021, logo após a divulgação da história. Ele diz que estava nas Ilhas Cayman e nadou o mais longe que pôde, esperando “que eu me afogasse ou fosse atropelado por um barco ou comido por um tubarão. Então percebi que meus filhos ainda estavam na praia e que eu poderia não faça isso com meus filhos.”

Como você sabe, várias mulheres alegaram que foram agredidas sexualmente por ele durante o sexo BDSM. Uma mulher em particular, conhecida como Effie, reivindicado ele a estuprou e o LAPD está investigando este caso há mais de um ano e meio. Como o TMZ relatou, fontes policiais dizem sem cobranças será arquivado, mas o caso definhou no LAPD e ainda não foi encaminhado ao DA para uma decisão final.

Quanto ao suposto estupro, Hammer disse ao Air Mail que foi uma “cena” de estupro… tudo planejado com antecedência e totalmente consensual. Ele diz que foi planejado com todos os detalhes … encontrar-se em um Starbucks, seguir sua casa, entrar pela porta da frente aberta e se envolver em uma “cena de não consentimento consensual”. Ele diz: “Cada coisa foi discutida de antemão. Nunca coloquei isso em alguém inesperadamente. Nunca.”

Hammer foi questionado se ele era emocionalmente abusivo com essas mulheres. Ele respondeu: “Um milhão por cento”, acrescentando: “Estou aqui para admitir meus próprios erros, assumir a responsabilidade pelo fato de que fui um idiota, que fui egoísta, que usei as pessoas para me fazer sentir melhor e quando isso foi feito, seguiu em frente.”

As alegações de fantasias BDSM e fetichismo canibal se tornaram uma peça central para o streamer, “House of Hammer”. O ator foi dispensado por sua agência de talentos, e o publicitário, afastado de projetos cinematográficos… totalmente cancelados.

Ele passou um tempo nas Ilhas Cayman… vendendo timesharing para passar o tempo e ganhar algum dinheiro.

Hammer diz que trabalhou muito para recuperar a sobriedade e a paz, referindo-se ao que ele diz que o colocou em um caminho ruim. Ele diz que foi molestado por um pastor de jovens quando tinha 13 anos, explicando: “O que isso fez por mim foi introduzir a sexualidade em minha vida de uma forma que estava completamente fora do meu controle”.

Ele continuou … “Eu estava impotente na situação. Eu não tinha agência na situação. A sexualidade foi apresentada a mim de uma forma assustadora, onde eu não tinha controle. Meus interesses então foram para, eu quero ter controle no situação sexual”.

Howard Rosemanum produtor de “Call Me By Your Name”, também apareceu na história do Air Mail, dizendo “Todos [the allegations are] pura besteira, e sim, ele merece uma segunda chance.” Ele chamou a reação à história de Armie de “vergonhoso”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Enquanto isso, o LAPD ainda tem o caso. Uma fonte policial disse ao TMZ que eles estavam tendo problemas com alguma “testemunha de terceiros” que estava resistindo à cooperação. Somos informados de que o terceiro é uma empresa, não uma pessoa. Perguntamos às nossas fontes por que eles não conseguiram apenas uma intimação para obter o que fosse necessário da empresa, mas não obtivemos uma resposta.

Perguntamos às nossas fontes do LAPD quando o caso será encerrado e enviado ao promotor, mas nunca obtivemos uma resposta clara. Uma fonte que anteriormente trabalhou de perto com Hammer, mas não trabalha mais, disse ao TMZ: “O fato de o LAPD ter esse caso por 2 anos e ainda não o ter liberado é uma loucura”.