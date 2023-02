As 7 principais maneiras de descobrir quem me ligou deste número de telefone (2023)

Hoje em dia, todos os dias recebemos ligações de números que nunca vimos antes. Como a fraude e o roubo aumentaram tanto, as pessoas geralmente se preocupam em atender chamadas de números de telefone que nunca viram antes. Então, como você pode descobrir quem me ligou desse número de telefone?

Falaremos sobre isso aqui. Se você é um daqueles que está preocupado com qual chamada escolher e qual não, você chegou ao lugar certo. Aqui, veremos diferentes aplicativos e sites que ajudarão você a descobrir quem me ligou deste número de telefone.

Serviços de pesquisa reversa de número de telefone 2023: descubra quem me ligou deste número de telefone

Quando o telefone toca e você não consegue identificar o chamador, pode parecer uma chatice. Mas não mais. Se você usar qualquer um desses sites ou aplicativos, poderá identificar facilmente quem ligou para você desse número de telefone. Certifique-se de verificar estes para fora e escolher qual deles é o melhor para você. A lista contém todas as opções, de pagas a gratuitas.

1. Porta-voz

O Spokeo é uma excelente ferramenta para descubra quem me ligou deste número de telefone. Além disso, possui um algoritmo perfeito e fontes legítimas para pesquisar o número de telefone de quem ligou para você.

Curiosamente, os recursos pagos do Spokeo são mais eficazes. No entanto, a versão gratuita também hospeda muitas pessoas. Enquanto a versão paga oferece um endereço e ID de e-mail, a versão gratuita tem a localização dessa pessoa e se o número está disponível no WhatsApp ou não. E se você conseguir o número do WhatsApp dele, poderá identificar a pessoa com a foto do perfil.

No entanto, não importa se você escolhe a versão paga ou a versão gratuita, Spokeo tem as ferramentas certas para identificar quem ligou para você de um determinado número de telefone.

Tente agora: Spokeo

2. CocoFinder

O CocoFinder é uma das ferramentas de pesquisa reversa de número de telefone com a classificação mais alta. Além disso, ajuda a identificar quem ligou para você deste telefone.

Se você quiser confirmar uma identidade, basta acessar o site e pesquisar o número. Você terá todos os detalhes disponíveis.

Mesmo que você não tenha o número de telefone completo, você pode digitar os dígitos iniciais e deixar o CocoFinder fazer seu trabalho. Ele retornará a lista de pessoas adequadas que vivem em sua localização. Como a sucata de dados é ilegal em muitas partes do mundo, você não encontrará todos os detalhes, como a localização ao vivo.

No entanto, tudo o que você vê no CocoFinder é completamente legal e você nunca terá problemas legais. Ele tem um recurso exclusivo conhecido como relatório de spam.

Suponha que alguém esteja ligando para você pedindo algum empréstimo ou cartão de crédito, você pode marcar esse número como Spam e todos os outros que pesquisarem por esse número saberão quem é essa pessoa.

Tente agora: CocoFinderName

3. Truecaller

Quem não conhece o Truecaller? Esta é provavelmente a ferramenta de pesquisa de número de telefone mais procurada. Quase todos os smartphones hoje em dia têm o Truecaller instalado. Isso não é por causa de sua popularidade simples, mas devido à sua IA.

Se você instalar o Truecaller e ativar seu discador, ao contrário de outros aplicativos desta lista, ele mostrará o nome durante as chamadas recebidas. Isso evitará que você precise procurar o número algum tempo depois.

Além disso, se outra pessoa estiver tentando ligar para você, o Truecaller o informará com antecedência. Outro melhor recurso é que você saberá se a pessoa está falando com outra pessoa ou o que está fazendo por meio de um rastreador de atividades. Semelhante ao CocoFinder, também possui recursos de relatórios de spam.

Uma coisa exclusiva do Truecaller é bloquear chamadas que ninguém nesta lista possui. No entanto, decidimos mantê-lo no número 3 por causa de seu controverso armazenamento e vazamento de dados.

Não podemos verificar a autenticidade desta notícia, mas ainda assim, isso tornou nossas mentes complicadas com o pensamento de privacidade. No entanto, se você não está muito preocupado com a privacidade, o Truecaller é a opção ideal.

Tente agora: Android | iOS

4. Discador espião

Spy Dialer é uma opção fantástica se você estiver procurando por uma ferramenta online direta e fácil de usar. O software do serviço é capaz de ligar para o número que você fornecer e obter detalhes sobre seu proprietário nas mídias sociais, registros públicos e outras fontes.

Você pode obter pesquisas telefônicas reversas diárias e totalmente gratuitas que incluem o nome do chamador, endereço, informações de contato, fotos e qualquer outra informação pública e legalmente disponível.

Você também pode remover suas próprias informações do Spy Dialer para evitar ser investigado pessoalmente. No entanto, existem outras maneiras de digitar um número de telefone e descobrir quem é.

No entanto, taxas são aplicadas para informações mais abrangentes ou uso ilimitado do serviço. É útil saber que você tem essas opções, mesmo que elas não sejam necessárias para procurar chamadas mais complexas.

Tente agora: SpyDialerGenericName

5. Páginas Brancas

Simplesmente não é possível que você esteja ao vivo na internet e não tenha ouvido falar das Páginas Amarelas. Bem, as Páginas Amarelas são para empresas e as Páginas Brancas são para pesquisa de pessoas.

Embora não seja a plataforma visualmente mais atraente, o que falta em design e recursos exclusivos. No entanto, torna tudo uma riqueza de informações.

O Whitepages tem um banco de dados gigante à sua disposição, então não há muito que não possa ser encontrado. Se você não conseguir encontrar um número nos aplicativos mencionados acima, o Whitepages o terá.

Você pode saber as informações de contato do chamador e até mesmo o histórico criminal discando apenas um número. Mas, mais uma vez, a quantidade de informação que você recebe gratuitamente é baseada no que é disponibilizado ao público em geral. Há sempre a opção de assinaturas premium e seus insights adicionais.

Tente agora: Páginas Brancas

6. Revelador de chamadas

O próprio nome revela ironicamente o que faz. Ele revela os chamadores e ajuda quem ligou para você desse número de telefone.

Este aplicativo é um aplicativo prático com recursos limitados a encontrar o nome do chamador e nada mais.

Ele tem alguns recursos semelhantes a outros nesta lista, como marcar spam e listá-los como spam de cartão de crédito ou empréstimo. No entanto, não há opção para salvar essas informações ou mostrar o endereço do chamador.

Se você está procurando algo leve, rápido e confiável, o Call Revealer é o caminho certo. No entanto, se você estiver procurando pelos melhores recursos, escolha outra coisa em nossa lista.

Tente agora: Revelador de chamadas

7. ZlookUp

Se as opções acima forem satisfatórias, você pode tentar o Zlookup. Não por causa de alguns recursos extraordinários, mas porque oferece simplicidade e funcionalidade.

ZlookUp é uma ferramenta totalmente gratuita para encontrar números. Ele foi feito tendo em mente os incômodos das ligações não solicitadas e como você pode evitá-los.

Você só precisa digitar o número e o diretório produzirá todas as informações que possui. Depois de obter as informações, você pode fazer esse spam para que os outros usuários saibam disso.

Tente agora: ZLookUp

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode descobrir quem me ligou desse numero. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Adicionamos todas as opções, desde o Spokeo até o sempre popular Truecaller. Dê uma olhada em qualquer um e escolha aquele que melhor se adapta às suas necessidades.

Perguntas frequentes:

Como posso descobrir quem me ligou de um número de telefone específico?

Existem algumas maneiras de descobrir quem ligou para você de um número de telefone específico. Uma opção é fazer uma pesquisa reversa do número de telefone online. Você pode usar os sites gratuitos mencionados acima neste guia.

Posso descobrir quem me ligou de um número privado ou bloqueado?

Pode ser difícil descobrir quem ligou para você de um número privado ou bloqueado. Em muitos casos, esses números são usados ​​para proteger a identidade do chamador, para que ele não queira ser encontrado. No entanto, algumas companhias telefônicas oferecem serviços que podem ajudá-lo a identificar chamadas privadas ou bloqueadas.

É seguro atender chamadas de números de telefone desconhecidos?

Geralmente é seguro atender chamadas de números de telefone desconhecidos, mas é sempre uma boa ideia ser cauteloso. Alguns golpistas usam telefonemas para tentar induzir as pessoas a fornecer informações pessoais ou dinheiro. Se você receber uma chamada de um número desconhecido, poderá optar por deixá-la ir para o correio de voz ou atender e desligar se não se sentir confortável em falar com o chamador.

