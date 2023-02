Assistência de serviços públicos: como conseguir até $ 2.400 para ajudá-lo a pagar contas de serviços públicos?

Tmilhares de Texas moradores receberão ajuda enquanto lutam contra as temperaturas congelantes deste inverno, já que o Departamento de Habitação e Assuntos Comunitários do Texas ou TDHCA anunciaram que estão ajudando proprietários e locatários a pagar suas contas vencidas.

O Ajuda do Texas Utility ou programa TUH ajudará os residentes com suas contas de propano, gás natural, água, esgoto e eletricidade, o que concederá aos participantes qualificados até US$ 2.400 em pagamentos prospectivos adicionais.

Em um comunicado, Bobby Wilkinson, diretor executivo da TDHCA, expressou que “o ano passado foi difícil para os texanos, com aumento dos custos de alimentos, moradia e transporte e contas de energia mais altas devido ao calor extremo durante o verão”.

Como vai funcionar o programa

Uma vez que o programa agora oferece ajuda com pagamentos futuros, graças a uma atualização, um candidato qualificado agora terá suas contas vencidas pagas e receberá $ 85 adicionais a cada mês para sua futura água e esgoto.

A TDHCA recomenda a todos aqueles que desejam se inscrever neste programa que o façam o mais rápido possível para que possam se beneficiar ao máximo, pois este programa será executado até 30 de setembro de 2023.

Para ser elegível para participar, a família do requerente deve estar em ou abaixo de 150% das diretrizes federais de renda de pobreza e ter pelo menos um residente legal ou cidadão dos EUA.