Christian Pulisic provavelmente deixará o Chelsea e está no radar do Real Madrid

Tjanela de transferências de verão ainda está longe, mas Christian Pulisic não faltam potenciais pretendentes para continuar sua carreira na Europa, depois de ser apontado como um dos Chelseapartidas de final de temporada.

Pulisic não se saiu bem sob Graham Potter e quando parecia que poderia ter mais tempo de jogo com os Blues após sua participação na Copa do Mundo pelos Estados Unidos, ele sofreu uma lesão que o deixou fora dos gramados e no topo da lista de transferências.

Chelseanova era de altos gastos com o consórcio liderado pelo magnata americano Todd Boehlydepois do seu poderoso investimento no inverno, precisa de equilíbrio financeiro, pelo que terá de vender vários jogadores e entre eles está Pulisic.

Pulisic pode ir para o Real Madrid?

Desde a janela de transferências de inverno, os rumores sobre pulísicoOs potenciais pretendentes não pararam.

Primeiro, ele foi cotado para continuar sua carreira na Premier League com Manchester United, Arsenal ou Newcastleentão surgiram rumores de que ele estava em negociações para ingressar AC Milão na Serie A, e ele também foi associado a uma transferência para o Galatasaray, na Turquia.

Segundo o jornal britânico ‘Daily Mail’, Real Madrid são agora uma das possibilidades para o americano, quando Eden Hazarduma cara contratação do Los Blancos, chega ao fim de sua passagem pelo clube.

pulísico tem 24 anos e, segundo o pai, assistia muito ao Real Madrid quando criança e até comprou para ele um Luís Figo camisa.

Eventualmente, o USMNT internacional acabou jogando contra Los Blancos com o Chelsea na Liga dos Campeões, marcando um gol importante na fase eliminatória.

Também surgiram relatórios sobre o suposto interesse de Atletico Madridque se sentiria atraído pela perspectiva de contratar um jogador que tem contrato que expira em junho de 2024.

É provável que esta situação obrigue o clube londrino a vendê-lo por um preço inferior aos 41 milhões de dólares que o seu contrato está avaliado, de forma a evitar que saia de graça.