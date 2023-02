Cronograma de pagamento do P-EBT California: o cartão P-EBT será recarregado em 2023?

FApós o surto de COVID-19, o Departamento de Serviços Sociais da Califórnia (CDSS), em parceria com o Departamento de Educação da Califórnia (CDE), recebeu aprovação para ativar o esquema Pandemic EBT (P-EBT) em resposta a escolas relacionadas ao COVID-19 e fechamentos de creches no estado americano.

É um programa federal que fornece às famílias elegíveis benefícios alimentares para substituir as refeições escolares presenciais que as crianças perderam devido à pandemia do COVID-19.

A Califórnia está operando a quinta rodada do programa, P-EBT 3.0, que visa fornecer benefícios a crianças menores de seis anos e crianças em idade escolar durante o ano letivo em andamento.

O Cartão P-EBT será recarregado em 2023?

Deve-se observar que os cartões P-EBT foram enviados em ordem alfabética com base no primeiro nome da criança elegível. Os pais não precisam solicitar cartões P-EBT, pois eles são enviados automaticamente para famílias qualificadas com base nas informações de outros programas.

“Os cartões P-EBT 3.0 para crianças elegíveis que receberam CalFresh entre agosto e dezembro de 2021 foram enviados em outubro de 2022”, informou o Departamento de Serviços Sociais da Califórnia por meio de um comunicado à imprensa.

“Os cartões para crianças menores de seis anos elegíveis para benefícios de janeiro a agosto de 2022 foram recarregados em cartões P-EBT 3.0 existentes ou enviados por correio para novos destinatários qualificados em novembro de 2022.

“Os cartões P-EBT 3.0 para crianças em idade escolar elegíveis para os meses de benefício de agosto a dezembro de 2021 foram enviados em dezembro de 2022.

“Os cartões para crianças em idade escolar elegíveis para benefícios de janeiro a agosto de 2022 foram recarregados em cartões P-EBT 3.0 existentes ou enviados por correio para novos destinatários elegíveis entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023”.

As famílias que acreditam que não precisam dos benefícios do P-EBT têm a opção de optar por não aceitar os benefícios do P-EBT destruindo seu cartão antes de usá-lo. O Departamento de Serviços Sociais da Califórnia indica que cada criança qualificada recebe seu próprio cartão P-EBT 3.0.