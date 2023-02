David Hasselhoff queria Pamela Anderson fora de ‘Baywatch’ após seu casamento com Tommy Lee

EUnos anos 90, Pamela Anderson tornou-se uma estrela graças em grande parte à sua participação na série ‘Baywatch’que estrelou David Hasselhoff, que também foi produtor executivo do show. Pamela era ‘a garota de ouro’ do show, mas depois que ela se casou Mtley Cre roqueiro Tommy LeeAs coisas mudaram.

Os escritores queriam matar sua personagem

Depois que Anderson se casou com Tommy Lee de maneira impetuosa, ela começou a se envolver em comportamentos malucos, o que não caiu bem com os produtores do programa, que estavam prontos para tirá-la da série.

As coisas pioraram depois que a fita de sexo entre Pamela e seu marido vazou, momento em que Hasselhoff estava pronto para terminar com ela.

“Ele e o pessoal do Baywatch estão procurando o substituto de Pam, mas ela não sabe que é para isso que serve o elenco”, revelou uma fonte ao site. RadarOnlineque acrescentou que os escritores estavam “trabalhando furiosamente nas possibilidades para o episódio final de CJ”.

A substituta dela teria sido a ex-namorada de Lee

Para retirar Pamela da série, eles escreveram um episódio em que sua personagem morre em um acidente de barco, e entre os candidatos a substituí-la estava Bobbie Brown, ex-namorada de Lee.

“Depois que saiu a notícia de que Pam e Tommy estavam casados, comecei a receber mais ofertas de emprego”, disse Brown ao New York Post na época.

“Recebi ligações da Playboy, que Pam já havia feito, assim como Baywatch, a série de TV que eu estava estrelando. Todos pensaram que drama significaria mais vendas e audiência, eu acho.”

“Tudo bem para mim, eu poderia ganhar algum dinheiro com minha miséria. Mas Pam não aceitou. Ela disse a Hugh Hefner e seus produtores que era ela ou eu. Eles a escolheram”, diz Brown.

Anderson apareceu em cinco temporadas da série, que estreou em 1989.