Don Lemon retorna ao programa matinal da CNN, sem desculpas no ar

Don Limão voltou ao seu show matinal na CNN na quarta-feira e, se você sintonizasse para ver alguns fogos de artifício no set ou um pedido de desculpas do âncora, ficaria muito desapontado.

Em vez disso, Lemon twittou um pedido de desculpas cerca de 30 minutos antes de aparecer na CNN This Morning, quase uma semana depois de fazer comentários sexistas no ar.

Lemon twittou: “Agradeço a oportunidade de estar de volta ao @CNNThisMorning hoje. Para minha rede, meus colegas e nosso incrível público – sinto muito. “Eu ouvi você, estou aprendendo com você e estou comprometidos em fazer melhor. Até breve.”

Então Lemon abriu o show com um segmento bastante enfadonho ao lado do co-apresentador Poppy Harlow no estúdio enquanto Kaitlan Collins estava reportando de Varsóvia, Polônia, onde ela está cobrindo Presidente Biden.